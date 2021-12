Ufficiale, grave tegola per Mou | Lesione al polpaccio

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi sono tornati dalla trasferta di Bologna senza punti, ed ora continuano a piovere guai per Mourinho.

Nuova tegola in casa Roma, grave perdita per Josè Mourinho. I giallorossi continuano a perdere pezzi in vista del big match di sabato all’Olimpico. Contro l’Inter il tecnico portoghese è in piena emergenza, ora aggravata dall’ufficialità di un nuovo infortunio.

Trasferta drammatica quella di Bologna per i colori giallorossi. Non solo la sesta sconfitta in campionato, che vede allontanarsi il treno Champions, continua a piover sul bagnato per Mou. In questi minuti è arrivata una nuova tegola per il tecnico portoghese, la formazione titolare è praticamente da reinventare in vista di sabato. Non poteva arrivare diagnosi peggiore per i giallorossi, già alle prese con diverse assenze pesantissime. Ecco l’ultima tegola piovuta in quel di Trigoria, formazione decimata in vista dell’Inter.

Ufficiale, ennesima tegola per Mou | Lesione al polpaccio

Undici titolare totalmente da reinventare contro l’Inter. Mourinho fa la conta degli assenti e continuano ad arrivare notizie nefaste sul fronte infortuni. L’ultima assenza apre una vera e propria emergenza, quasi metà squadra fuori contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Mourinho perde anche Stephan El Shaarawy, la diagnosi preoccupa tutti i tifosi giallorossi. Il numero 92, provato nelle ultime uscite a tutta fascia con buoni risultati, ha alzato bandiera bianca al minuto 52esimo. Quest’oggi gli esami strumentali non hanno lasciato scampo al Faraone. La risonanza a cui si è sottoposto l’esterno offensivo ha evidenziato una lesione al polpaccio destro. Le sue condizioni andranno valutate bene giorno per giorno per capire l’entità della lesione. Ennesima tegola per Mou in vista dell’Inter, ecco la spaventosa lista degli indisponibili oltre al numero 92. Lorenzo Pellegrini è fuori almeno per un altro mese, al pari del lungodegente Spinazzola. Mentre Abraham e Karsdorsp saranno squalificati per somma d’ammonizioni. Afena-Gyan è ancora alle prese con la positività da covid-19, una vera e propria emergenza per i giallorossi.