“Dovrò stare fermo di nuovo” | Salta anche la Roma

Roma, le sue parole sono state chiarissime. Dovrà stare ancora fermo e salterà anche la gara contro i giallorossi.

Questi ultimi sono chiamati ad un lungo tour de force che porterà loro ad affrontare reiterati impegni fino alla pausa natalizia. Il ciclo era iniziato in modo felice due domeniche fa contro il Genoa, seguendo poi la stessa falsariga contro Zorya e Torino. La battuta di arresto a Bologna ha invece cambiato l’umore della piazza, trepidante ma altresì preoccupata per l’impegno che attenderà Mancini e compagni a breve.

Il 4 dicembre, infatti, sul prato dell’Olimpico arriverà l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da un buon momento di forma e chiamata a sfruttare il periodo di leggera inflessione che sembra aver iniziato a tangere due realtà parse infallibili fino a qualche settimana fa quali Napoli e Milan. Le insidie della gara, al netto del grande valore della rosa lombarda, sono da ascriversi anche alle assenze non poco pesati con cui Mourinho dovrà fare i conti.

Ci riferiamo, Pellegrini a parte, a quelle di Karsdorp e Abraham, ambedue squalificati dopo le ammonizioni rimediate al Dall’Ara. In attesa della sfida, però, un leggero sollievo può essere arrivato nella Capitale alla lettura delle parole condivise da un giocatore sui propri profili social. Queste ultime hanno confermato la sua assenza per la gara in programma fra qualche settimana contro la compagine dello Special One.

Roma, arriva la conferma di Gosens: “Starò ancora fuori”

Le maggiori insidie del mese di dicembre giallorosso portano il colore nerazzurro. Consapevoli che ogni gara ha una propria storia e che nessun match sia da sottovalutare, è però pur vero che gli impegni, sulla carta, più ostici sono quelli, rispettivamente casalingo e in trasferta, contro Inter e Atalanta.

Proprio relativamente al match contro gli orobici, in programma il prossimo 18 dicembre, c’è da riportare l’aggiornamento relativo ad uno dei giocatori, da anni, più importanti tra le fila bergamasche. Ci riferiamo a Robin Gosens, laterale tedesco fermo dallo scorso 29 settembre a causa di una lesione al bicipite femorale. Dopo aver assaporato la possibilità del rientro Robin sarà costretto ad un nuovo forfait.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, il giocatore ha riferito di aver rimediato un nuovo problema che, di fatto, lo porterà, proprio come Pellegrini, a rientrare in campo solo a inizio anno nuovo. Tra le varie, quindi, salterà anche la Roma.