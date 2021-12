Calciomercato Roma, ritorno clamoroso | Addio a gennaio

Si accendono i riflettori sul calciomercato invernale in casa Roma. Alla vigilia del big match contro l’Inter arriva una clamorosa indiscrezione verso gennaio.

Il mese di gennaio è alle porte per la Roma e con esso la finestra di mercato invernale. C’è da registrare un nuovo retroscena in queste ore che riaccende le speranze verso un clamoroso ritorno. Ecco le ultimissime sul futuro del calciatore.

Le attenzioni dei tifosi giallorossi sono completamente rivolte alla gara di domani. Tra poco più di ventiquattro ore la Roma tornerà in campo all’Olimpico, di fronte l’Inter di Simone Inzaghi. Gara da non sbagliare per i ragazzi di Mourinho, dopo la brutta sconfitta rimediata a Bologna. Mentre è partito il conto alla rovescia verso il prossimo big match, c’è un nuovo scenario di mercato che apre le porte ad un ritorno in giallorosso che avrebbe del clamoroso. L’annuncio delle scorse ore riaccende decisamente una pista in vista della finestra di mercato invernale, confermando quella che era stata la nostra indiscrezione.

Calciomercato Roma, ritorno clamoroso in vista?

L’annuncio che accende le speranze verso un grande ritorno arriva dalla Francia. In vista di gennaio si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa PSG. Ben sette i giocatori al passo d’addio, tra questi da segnalare un nome che a Roma in tanti ricordano con stima ed affetto.

Secondo quanto riportato dal sito Footmercato.net i francesi faranno di tutto per sfoltire la rosa a gennaio. Nell’ampio ventaglio di nomi al passo d’addio ce ne uno in particolare che stuzzica i desideri giallorossi. L’oggetto dei desideri è Leandro Paredes, centrocampista ex Roma dal 2019 in forza alla squadra parigina. La Roma cerca un rinforzo proprio nella zona nevralgica del campo, tutti accoglierebbero a braccia aperte un ritorno del nazionale argentino. Con la pista Zakaria sempre più raffreddata che possa essere questo clamoroso ritorno il colpo perfetto per la mediana giallorossa?