Calciomercato Roma, ribaltone a destra | Affare da 15 milioni

La Roma continua a monitorare il calciomercato in cerca di rinforzi da regalare a gennaio a José Mourinho. Con un possibile colpo di scena.

La riapertura della finestra trasferimenti invernali si avvicina sempre di più. La sessione di calciomercato di gennaio rappresenta per la Roma un’opportunità importante, che il club vuole cogliere al volo. L’intenzione della dirigenza giallorossa è di venire incontro alle richieste di José Mourinho e portare avanti il lavoro di innalzamento del livello della rosa cominciato in estate.

E’ stato lo stesso allenatore portoghese, in più di un’occasione, a invocare rinforzi che possano far crescere la squadra. Senza mai mettersi in una posizione di contrasto con la proprietà e la dirigenza, Mou ha fatto sentire la sua voce. Dal suo punto di vista, la rosa giallorossa dev’essere migliorata sessione dopo sessione. Un lavoro da svolgere sul mercato, parallelamente a quello svolto dallo Special One in campo.

Calciomercato Roma, ribaltone a destra | Torna attuale una pista spagnola

Precise le richieste avanzate in questi mesi dal tecnico: difesa e centrocampo sono i reparti su cui sarà necessario agire più urgentemente. Oltre all’acquisto, indispensabile, di un vice Karsdorp, quindi, Mou spera di poter contare già da gennaio su uno o due nuovi elementi in mediana. Il General Manager Tiago Pinto, però, non perde di vista altre possibili occasioni che il calciomercato potrebbe presentare.

Tra loro compare senza dubbi Lucas Vazquez. Il laterale del Real Madrid, nonostante la presenza dal primo minuto nella sfida di mercoledì contro l’Athletic Bilbao, non è certamente una delle prime scelte di Carlo Ancelotti. Il giocatore ha rinnovato la scorsa estate con le Merengues ma il suo nome rimane comunque nella lista dei probabili partenti. Esterno destro offensivo, Vazquez ha giocato spesso anche nella posizione di terzino. Certo, lo spagnolo offre un’interpretazione ultra-offensiva del ruolo, ma rappresenta comunque un profilo che, come ribadisce oggi todofichajes.com, piace non poco alla Roma. Su di lui, però, l’attenzione anche di Arsenal, Valencia, Siviglia e Napoli. Il Real valuta il cartellino del giocatore circa 15 milioni ed è disposto ad ascoltare offerte già durante la sessione invernale.