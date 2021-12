Calciomercato Roma, irruzione Newcastle: 35 milioni | Pinto gelato

Calciomercato Roma, l’assalto del Newcastle rischia di scompaginare i piani di Tiago Pinto: l’affare potrebbe complicarsi.

Anche le ultime uscite stagionali, nelle quali José Mourinho per far fronte allo stato emergenziale, alla luce dei diversi infortuni che come un’epidemia si stanno abbattendo sulla compagine giallorossa, ha preferito optare per un cambio di modulo, testimoniano come il problema terzini sia considerato dallo Special One nella sua ineluttabile problematicità.

E non è un caso che nella lista di Tiago Pinto, il nome di Diogo Dalot sia cerchiato a caratteri cubitali. Non solo perché il bagaglio d’esperienza dell’esterno in forza al Manchester United lo ha portato anche in Italia – nella breve esperienza al Milan- ma anche perché Dalot è in grado di agire su entrambe le corsie laterali, adattandosi a diversi schemi di gioco in virtù di quella duttilità tattica che tanto faceva comodo a Stefano Pioli. La Roma, come ribadito in più di una circostanza, non vorrebbe concludere l’operazione con un acquisto a titolo definitivo, ma prediligerebbe imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una valutazione complessiva che non si discosterebbe troppo dai 15 milioni di euro richiesti dai Red Devils.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Pinto medita il colpaccio: pagato 65 milioni

Calciomercato, l’assalto del Newcastle beffa la Roma: i dettagli

La condicio sine qua non – o almeno, una delle condizioni – del possibile sbarco nella Capitale di Dalot, però, è l’acquisto da aprte dello United di un terzino. Ed è qui che entra in scena il Newcastle che, come evidenziato da elgoldigital.com, sarebbe pronto ad ingaggiare un duello serrato con il club di Manchester per l’acquisto di Trippier, valutato inizialmente 20 milioni di euro dall’Atletico Madrid. A seguito dell’irruzione dei Magpies, però, il prezzo del cartellino del terzino inglese potrebbe quasi raddoppiare, sfiorando i 35 milioni di euro; lo United sembrava avere in pugno il calciatore, ma i vari tentennamenti hanno rimesso il tutto in discussione, offrendo il destro per l’irruzione a sorpresa del Newcastle. Anche la Roma, dunque, osserva l’evolversi della situazione con molto interesse.