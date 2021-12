Infortunio al ginocchio e stop di sei mesi | Salta anche la Roma

Stagione quasi finita per lui: l’infortunio lo terrà fuori per almeno 6 mesi, e salterà dunque sicuramente la sfida contro la Roma.

Poco meno di 24 ore fa si è concluso il quindicesimo turno di Serie A, che ha visto la sconfitta della Roma fermata sul campo del Bologna, e la contemporanea “rinascita” del Milan, che ha passeggiato sulle ceneri di un Genoa sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.

Il 6 gennaio, gli uomini di Mourinho sfideranno proprio il “Diavolo”, in quella che per i giallorossi si configura come una vera e propria rivincita, dopo il tourbillon di polemiche sollevatesi in occasione dell’ultima sfida di campionato che ha visto protagonista le due squadre. Tuttavia, Pioli non potrà contare, in occasione del match contro Zaniolo e compagni, di un baluardo della difesa come Simon Kjaer, operato quest’oggi per ricostruire il legamento del crociato anteriore, dopo l’infortunio patito al Ferraris, che lo ha costretto ad uscire dopo pochi minuti di gioco.

Infortunio Kjaer, il comunicato del Milan | Out per il big match contro la Roma

La nota diramata dal club rossonero sul proprio sito ufficiale non lascia spazio a repliche: “AC Milan comunica che nella giornata odierna Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento è perfettamente riuscito (…). Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo: i tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi.”

Brutta tegola per il Milan, con Maldini che non a caso sta già vagliando quello che potrebbe essere il profilo giusto da regalare a Pioli per la seconda parte di stagione. Il danese, dall’alto della sua esperienza, garantiva qualità e temperamento al reparto: staremo a vedere come reagirà la compagine di Pioli a questo ennesimo k.o. e se ci saranno ripercussioni per quanto concerne i risultati. Intanto, l’auspicio di tutti è che il percorso di recupero di Kjaer vada per il meglio, senza alcun intoppo.