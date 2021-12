Roma, altra chiamata per il giallorosso | Giocatore convocato

La lunga fila di partite della Roma terminerà mercoledì 22 dicembre, a ridosso del Natale, con la Sampdoria allo Stadio Olimpico.

I giallorossi sono attesi da altre ben cinque partite in 18 giorni, tutte una dietro l’altra. Lo Special One però dovrà far fronte alle assenze tra infortuni e squalifiche che potranno compromettere il cammino e l’andamento delle singole sfide.

Poi sarà Tiago Pinto il vero protagonista, visto che il 3 gennaio si aprirà la sessione invernale del calciomercato. Le richieste di José Mourinho sono molto chiare, su due acquisti si dovrà fare un netto salto di qualità: il centrocampista e il terzino destro. Per il primo ci sono ancora molti nomi in ballo, per il secondo Diogo Dalot del Manchester United sembra essere il grande candidato per la corsia di destra.

Roma, Reynolds ancora convocato dagli USA

Uno dei giocatori che ha avuto meno spazio con l’allenatore portoghese è stato Bryan Reynolds. Il terzino statunitense arrivato a gennaio di quest’anno, non ha convinto lo Special One, che gli ha concesso solamente 91 minuti in stagione (ha disputato una partita per ogni competizione). Per lui, però, è arrivata la convocazione da parte del commissario tecnico della Nazionale di calcio degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, per la partita in programma sabato 18 dicembre, quando sarà prevista l’amichevole contro Bosnia-Erzegovina.

Il destino del giovane calciatore classe 2001 sembra ormai segnato, con le valigie pronte per lui e un’esperienza probabilmente in Serie A o Serie B. Ricordiamo che l’operazione alla Roma non è costata poco “prestito con obbligo di riscatto a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto”. La prima chiamata nella Nazionale maggiore la ebbe proprio nel marzo di quest’anno, quando disputò 45 minuti nella partita vinta per 2-1 contro l’Irlanda del Nord.