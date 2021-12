Calciomercato Roma, scelto il sostituto | Via libera più vicino

In casa Roma si continua a lavorare in visto della riapertura del calciomercato. Tiago Pinto segue attentamente diverse situazioni.

Manca meno di un mese alla riapertura del calciomercato. Durante la sessione invernale, che si aprirà all’inizio del 2022, la Roma cercherà di portare avanti il progetto cominciato in estate con l’arrivo di José Mourinho in panchina. L’allenatore portoghese ha ben chiare le principali esigenze e le ha rese note alla proprietà e alla dirigenza del club. Secondo lo Special One, la rosa giallorossa dev’essere rinforzata sessione dopo sessione.

Un punto di vista pienamente condiviso da tutti, nell’ambiente romanista. Il General Manager Tiago Pinto lavora fianco a fianco con il tecnico per far sì che gli obiettivi di mercato rispecchino quanto più possibile i desiderata dell’allenatore. Anche la proprietà ha dato l’ok: tutti segnali che fanno immaginare che la Roma possa svolgere un ruolo di primissimo piano durante la sessione di calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE: Roma-Inter, Mourinho in emergenza | Le probabili formazioni

Calciomercato Roma, il via libera è più vicino | Trovato il sostituto

Le richieste di Mourinho sono chiare: la prima – che risale addirittura ai giorni immediatamente successivi al suo arrivo – riguarda l’arrivo di almeno un centrocampista di spessore. Le probabili uscite in mediana, in realtà, inducono a pensare che gli innesti nel reparto possano addirittura essere due. L’altra priorità individuata dall’allenatore è quella relativa all’arrivo di un laterale destro che possa alternarsi a Rick Karsdorp. L’olandese fin qui è stato l’unico padrone della corsia difensiva destra della Roma, ma la sua assenza – come nel match di oggi contro l’Inter – mette in difficoltà Mourinho, costretto ad inventare soluzioni di emergenza.

Per questo sul taccuino di Tiago Pinto figura da tempo il nome di Diogo Dalot. Il laterale portoghese ha giocato pochissimo con il Manchester United e, nonostante il cambio di guida tecnica, il suo addio a gennaio rimane un’opzione concreta. Anche perché Ralf Rangnick, arrivato per guidare i Red Devils fino a fine stagione, pare intenzionato a muoversi sul mercato proprio per rinforzare quella zona di campo. Secondo fichajes.net la priorità dello United sarebbe l’arrivo di Tariq Lemptey, ex canterano del Chelsea oggi in forze al Brighton. Il suo cartellino costa circa 30 milioni e, nonostante l’interesse di Arsenal e Tottenham, il Manchester rimane la principale favorita ad acquistarlo. In alternativa, Rangnick potrebbe decidere di puntare su Trippier. Tutti indizi che portano in una direzione: i Red Devils vogliono cambiare qualche pedina sulla fascia destra. Una circostanza che favorisce l’addio di Diogo Dalot già a gennaio.