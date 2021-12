Roma-Inter, Mourinho in emergenza | Le probabili formazioni

Oggi alle 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma ed Inter. Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i principali quotidiani.

Il Campionato di Serie A non conosce pause. E così, a tre giorni dalla sconfitta di Bologna, alla Roma si presenta immediatamente l’occasione di riscattarsi e di rilanciare la propria corsa al quarto posto. I giallorossi sono attesi nel pomeriggio di oggi da una sfida di alto livello: alle 18, all’Olimpico, andrà infatti in scena il big match contro l’Inter. Un tuffo nel passato per José Mourinho, che incontra per la prima volta in un match ufficiale la squadra che ha allenato tra il 2008 e il 2010.

L’allenatore portoghese nella giornata di ieri non ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di presentazione della partita. Troppo calda, ancora, la rabbia per quanto successo a Bologna, con un’ammonizione eccessiva che costerà a Tammy Abraham la presenza in campo questa sera. L’inglese, squalificato, non sarà però l’unico assente importante nella formazione giallorossa.

Roma-Inter, infortuni e squalifiche | Mou cambia la Roma

La Roma arriva infatti alla partita di oggi in una situazione di piena emergenza. La trasferta di Bologna ha lasciato strascichi importanti, con le squalifiche di Abraham e Karsdorp e l’infortunio di El Shaarawy. Assenze che si aggiungono a quella già nota di Lorenzo Pellegrini, fermato da un infortunio muscolare fino alla fine del 2021. Inevitabile che in una situazione del genere, José Mourinho sia portato a trasformare la squadra che scenderà in campo.

Il ritorno alla difesa a 4 sembra scontato, con il dirottamento di Ibanez sulla corsia laterale destra. Si rivedranno dal primo minuto in campo sia Vina che Cristante – rientrato dopo la positività al Covid. In attacco, al posto di Abraham agirà Eldor Shomurodov, supportato da un trio di rifinitori che quasi certamente sarà composto da Zaniolo, Mkhiataryan e Carles Perez. Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani di oggi.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Perez; Shomurodov.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Perez, Zaniolo; Mkhitaryan; Shomurodov.