Calciomercato Roma, in sei finiscono sul mercato | Pinto prepara l’affondo

Il General Manager della Roma Tiago Pinto si prepara ad affrontare il calciomercato di gennaio con diversi nomi sul proprio taccuino.

La sessione invernale di calciomercato è l’appuntamento ideale per tutte quelle squadre che, deluse dall’avvio di stagione, vogliano imprimere una svolta al proprio campionato. La finestra di trasferimenti di gennaio, tuttavia, non sempre permette di portare a termine tutte le trattative che i direttori sportivi e i dirigenti dei vari club mettono in cantiere.

In un solo mese di tempo, infatti, non sempre è possibile far quadrare tutti gli aspetti che compongono una trattativa e mettere d’accordo tutte le parti coinvolte. Nel caso della Roma, le ambizioni del club sono importanti e l’obiettivo, alla fine di gennaio, è quello di consegnare a José Mourinho una squadra più forte e competitiva. In questo senso l’allenatore portoghese ha già dato importanti indicazioni alla dirigenza.

Calciomercato Roma, rivoluzione annunciata | Pinto osserva

Ma se i giallorossi si preparano ad andare incontro a diverse novità legate al calciomercato, c’è chi, all’estero, punta a mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Parliamo del Manchester United, che dopo l’esonero di Solskjaer punta a dare una svolta alla stagione con l’arrivo del manager tedesco Ralf Rangnick. L’allenatore, nonostante sia arrivato in Premier con un contratto di appena sei mesi, ha le idee chiare su come trasformare i Red Devils.

Come evidenzia The Mirror, Rangnick si prepara a cambiare il volto della rosa del club, anche attraverso la cessione di una serie di elementi importanti. Sarebbero ben 6 i calciatori cui l’allenatore si prepara a dare il benservito:Jesse Lingard, Paul Pogba, Anthony Martial, Donny van de Beek, Diogo Dalot ed Edinson Cavani. Nomi di primissimo livello, che fanno gola a molti club in giro per l’Europa. Tra loro, chiaramente, anche la Roma, con Pinto che osserva con interesse alle novità che arrivano da Old Trafford. Particolarmente interessanti, per il dirigente giallorosso, le situazioni di Dalot, Lingard e van de Beek. Calciatori che per ruolo e caratteristiche farebbero al caso della Roma.