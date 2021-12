Pagelle Roma-Inter, umiliazione totale | Fioccano i 3

Voti e pagelle di Roma-Inter: sconfitta nettissima dei giallorossi. Tutti sotto la sufficienza: Zaniolo e Rui Patricio i peggiori.

Doveva essere la partita della svolta per la Roma di Mourinho, e invece si è rivelata una vera e propria agonia per i giallorossi, che escono con le ossa rotte dal confronto con i nerazzurri: gli ospiti, infatti, espugnano l’Olimpico con un perentorio 3-0

Dopo un inizio incoraggiante, nel quale i padroni di casa avevano dato l’impressione di poter ribattere colpo su colpo agli attacchi di Dzeko e compagni, la squadra di Mourinho si è sgretolata con il passare dei minuti: rocambolesca la dinamica che ha portato al goal del momentaneo 1-0, che a stretto giro di posta è stata seguita dai sigilli di Dzeko e Dumfries, che hanno passeggiato sulle ceneri di una squadra timorosa incapace di impensierire Handanovic.

Leggi anche –> Roma, prova disarmante | L’Olimpico non lo perdona

Pagelle Roma-Inter: nessuna sufficienza per i giallorossi

I peggiori in campo sono Rui Patricio e Zaniolo: l’estremo difensore lusitano macchia la sua prestazione con due errori madornali, in occasione del primo e del secondo goal. Anche Zaniolo, eccetto che per una conclusione che sfiora l’esterno della rete, non si è reso mai pericoloso. Più in generale, tutta la squadra è mancata in termini di personalità e di intraprendenza: tutta la retroguardia è apparsa distratta e mai sul pezzo. Da matita blu l’errore di Vina che ha spalancato la strada al goal di Dumfries, anche Kumbulla, fischiato in occasione del cambio, e Smalling, mai in partita.

ROMA (3-5-2) Rui Patricio 3 Mancini 4 Smalling 4 Kumbulla 3.5 ( ’61 Bove 5) Vina 4 Ibanez 4 Veretout 4 (’91 Volpato s.v) Mkhitaryan 3 Cristante 3.5 Zaniolo 3 Shomurodov 4.

Attendance

51.185

Incasso lordo biglietti €1.762.000