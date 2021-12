Roma-Inter, tifosi scatenati: furia social contro Mourinho, preso di mira dai commenti su Twitter

La seconda sconfitta di fila non è andata giù ai tifosi della Roma. Non tanto perché, contro l’Inter campione d’Italia, ci può stare uscire sconfitti soprattutto se hai tante, troppo defezioni, ma per come è arrivata. Una squadra mai in partita, con la truppa allenata da Simone Inzaghi che ha chiuso la pratica nel primo tempo gestendo poi senza problemi la seconda parte di gara. Una debacle.

E’ la seconda sconfitta in meno di una settimana per la Roma dopo quella di Bologna. E adesso i tifosi cominciano a rumoreggiare sui social. Non quelli allo stadio, di quelli parleremo poi. Ma quelli che commentano la partita. A molti – diremmo a nessuno – è piaciuto l’atteggiamento della squadra giallorossa. E allora le polemiche spopolano.

Roma-Inter, Mou preso di mira

L’hashtag Mourinho è in tendenza. In maniera negativa in questo caso. Sì, perché come detto sono molti i commenti negativi nei confronti dell’allenatore portoghese che alla fine della partita ha parlato in totale sette minuti: 2 ai microfoni di Dazn e altri 5 in conferenza stampa. Ma non solo: nel mirino ci finisce anche la squadra, definita mediocre da alcuni. E condotta da “un allenatore sulla via del tramonto”. “Manco un tiro porta. Non metti Villar e Mayoral per fare vedere che ha solo primavera in panchina. Ma Fonseca allora come faceva? Continuiamo a prendere sveglie. Che incapace sto Perdinho” scrive un altro utente. Bene, diciamo che il feeling, in questo momento, non è dei migliori tra una parte della tifoseria e il tecnico.

#Mourinho la Roma ha una rosa mediocre e un allenatore sulla via del tramonto. Tutto qua — N P (@omnis16) December 4, 2021

Tifosi della #ASRoma allo stadio : voto 10#Mourinho e #giocatori : voto 0 VERGOGNA ! FORZA ROMA 💛❤️ — Dammi3Punti (@mascio82) December 4, 2021