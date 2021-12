Calciomercato Roma, dalla Spagna | Trattativa avviata col Real

Calciomercato Roma, Pinto sarebbe intenzionato a regalare subito nuovi rinforzi a mister Mourinho.

Il confronto con l’Inter ha contribuito ad evidenziare le non poche carenze palesate già in passato dalla squadra e destinate ad essere necessariamente limate per migliorare un iter che è stato fin qui tortuoso quanto discontinuo.

La partita di sabato pomeriggio con i nerazzurri è stata forse una delle peggiori del recente passato capitolino. Pur potendo disporre di plurimi alibi, legati a squalifiche ed infortuni, la Roma ha dimostrato contro Dzeko e i suoi nuovi colleghi di essere ben lontana dagli altri top team del nostro campionato.

Lo evidenziano i numeri, che parlano di una squadra che già dai tempi di Fonseca non riesce a vincere contro una “big” e che finora è già caduta sette volte, non sempre con rose di altissimo livello. Starà, dunque, a Mourinho trovare una soluzione rapida quanto efficace ma non sono assolutamente da ignorarsi le novità che potrebbero tangere il mondo giallorosso dopo Natale.

La speranza unisona è quella, infatti, di poter rinforzare la squadra e, soprattutto, migliorare l’umore dell’ambiente e dello stesso mister, più volte dettosi desideroso di poter disporre di una rosa più completa e meno lontana, nei singoli e nel collettivo, da quelle che attualmente siano in corsa per lo scudetto.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Jovic

Tra le varie, soprattutto considerando l’assenza di Abraham, la defezione più evidente, ieri, è stata quella in attacco. Conseguenza anche della gestione, più o meno opinabile, di mister Mourinho di Borja Mayoral. Lo spagnolo non ha mai convinto il mister che, pure in un momento di grande difficoltà, ha dimostrato di non voler contare su di lui.

Per tale motivo, senza dimenticare delle priorità a centrocampo e sulla corsia difensiva, qualche movimento in entrata potrebbe nelle prossime settimane riguardare anche la zona offensiva. Qualche giorno fa vi avevamo riportato dell’infittimento delle voci relative a Luka Jovic. L’ex Eintracht continua a non convincere Ancelotti e per tale motivo una sua sortita dal Real Madrid nei prossimi mesi è pressoché scontata.

Stando a quanto riferito da “DiarioGol“, Jovic è alla ricerca di un club dove possa ritrovare quella continuità che aveva contraddistinto la sua esperienza in Bundes e, tra le varie, anche la Roma figura tra le interessate. Secondo la suddetta fonte spagnola, il serbo apprezzerebbe una soluzione del genere, consapevole di essere considerato da Mourinho un giocatore potenzialmente decisivo. Seguiranno aggiornamenti.