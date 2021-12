Roma, Libero demolisce Mourinho | Rispunta Fonseca

Roma, aumenta sempre di più il malumore nella Capitale così come le critiche nei confronti di mister Mourinho.

Le vittorie di Genova e contro il Torino sembravano aver ridato fiducia e compattezza ad un ambiente che, invece, si è prontamente disgregato in poco più di 72 ore. Questo a causa delle ultime due sconfitte, con Bologna e Inter, che hanno catalizzato non poche polemiche intorno allo Special One.

Al di là della duplice sconfitta, ciò che ha maggiormente contribuito a deprimere calcisticamente l’ambiente è stato il confronto con i nerazzurri di ieri sera. Al netto dell’importanza dell’avversario e delle defezioni dei giallorossi, Dzeko e colleghi hanno dominato per quasi tutti i 90 minuti, senza mai dare l’impressione di poter essere messi in difficoltà dai padroni di casa.

Se a ciò si aggiunge la marcatura di uno dei giocatori più discussi ma al contempo amati nella Capitale nell’ultimo lustro, si comprende facilmente il motivo per il quale il match di ieri, forse, è stato una di quelli che maggiormente ha arrecato dolore ai tifosi. Non sono passate inosservate, inoltre, le critiche fioccate su José Mourinho che fin qui ha già perso sette confronti ed è apparso ben lungi dall’aver trovato la soluzione al problema principale della squadra. Quello ossia di riuscire a imporsi con le big della Serie A, contro le quali, escludendo il pareggio con il Napoli, sono arrivate solo delusioni.

Roma, Libero sentenzia Mourinho: “Ha solo peggiorato le cose”

I giornali di stamane pullulavano di giudizi relativamente al modus operandi di mister Mourinho fin qui. Tra le varie, riportiamo la posizione ponderata da LiberoQuotidiano.it, che si è così esposto sul portoghese, tirando in ballo il connazionale ed ex mister giallorosso, Paulo Fonseca.

“La Roma non pullula di fenomeni e Mou non può fare miracoli. Va però detto che Fonseca a quest’ora del campionato aveva 8 punti in più, senza subire 8 gol in due gare dal Bodo. E soprattutto aveva smantellato una rosa devastando il morale di gente come Vilar, Mayoral, Diawara e Kumbulla. Al di là del danno economico, non è riuscito a risolvere nemmeno il problema degli scontri diretti. Ha perso con Inter, Milan, Juve e il derby. Non era scontato fare meglio, ma peggiorare le cose guadagnando il doppio dei predecessori è davvero roba Special”.