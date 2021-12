Roma, il ritorno di Totti | La posizione di Mourinho

Roma, ieri Totti è tornato all’Olimpico. Accolto dai tifosi, si sogna un rientro in società: ecco la posizione di Mourinho

Accolto come un re. Coccolato con uno striscione. Qualche lacrima nascosta. E il sogno di un rientro in società. Ieri Francesco Totti è tornato all’Olimpico per la seconda volta dopo aver salutato la compagnia. Ci doveva essere anche De Rossi, ma l’altro capitano ha avuto un contrattempo che non gli ha permesso di essere presente. E allora tutte le attenzioni se l’è prese il numero 10.

La gente, ovviamente, sapeva dell’incontro avuto precedentemente con Friedkin e con il sindaco Gualtieri. E allora ha iniziato ad accarezzare il sogno di un ritorno dentro la Roma. Che è ovviamente quello che tutti si aspettano. E, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, spiega quale sarebbe la posizione di José Mourinho.

Roma, la posizione dello Special One

Secondo il quotidiano romano, lo Special One non avrebbe dubbi: lo accoglierebbe a braccia aperte, invitandolo inizialmente ad accettare il ruolo di bandiera – che Totti non gradisce – per poi iniziare una collaborazione più importante, all’interno delle segrete stanze di Trigoria. Quelle decisive. Il momento negativo della Roma permette anche di pensare a un qualcosa di straordinario nello spazio di poco tempo. I numeri sono davvero impietosi.

Sì, 7 sconfitte in 16 partite sono tante: era dalla stagione 2008-2009 che non succedeva. Otto punti in meno rispetto a un anno fa – sottolinea il CDS – e inoltre, negli ultimi 21 anni, è la prima volta che una squadra allenata da José Mourinho si ritrova sotto 0-3 alla fine del primo tempo. E dopo aver incassato la sconfitta più pesante della propria carriera contro il Bodo, il portoghese piazza purtroppo un altro record negativo. Serve una svolta.