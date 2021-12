Calciomercato Roma, rinforzo low cost | Decisione presa

Calciomercato Roma, interessanti aggiornamenti giungono dal mondo iberico relativamente ad una delle trattative di cui raccontatovi nelle ultime settimane.

Pinto è da tempo alla ricerca di profili che possano accontentare le esigenze di Mourinho e, soprattutto, arrivare a delle condizioni che ben si confacciano alla situazione economica del club.

I recenti aggiornamenti arrivati dalla Spagna lasciano intendere come a Trigoria si stiano cercando delle soluzioni anche sul fronte offensivo. Questo si è distinto per un apporto meno prolifico di quanto preliminarmente previsto. Zaniolo, in campionato, non ha mai segnato mentre Abraham, per quanto apparso in fiducia di recente, ha vissuto una parentesi pressoché anonima tra ottobre e novembre.

Non va però trascurata la richiesta principale di mister Mourinho. Quella cioè di rinforzare la zona mediana, laddove ha denunciato l’assenza di un profilo che possa garantire delle qualità che ben si sposino con quelle di Veretout e Cristante.

La coppia appena citata lo convince ma al contempo sa bene di aver bisogno di qualcuno che apporti maggiore fisicità, unitamente a gestione e costruzione di gioco. Proprio da questo punto di vista, sono arrivati degli aggiornamenti interessanti dalla Spagna.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, vogliono Mourinho | Offerta immediata

Calciomercato Roma, Marc Roca ha deciso il suo futuro

Tra i vari monitorati a centrocampo, è figurato anche il nome di Marc Roca, militante nel Bayern Monaco. Lo scarso minutaggio ottenuto, unitamente alle difficoltà incontrate nel passaggio dalla Liga alla Bundes, hanno portato la dirigenza bavarese a collocare il suo nome nella lista dei possibili partenti.

A 25 anni, Marc ha catalizzato, nonostante le difficoltà su citate, l’attenzione di plurimi club europei. Questi ultimi sono memori delle qualità sciorinate in Spagna e consapevoli della possibilità di poterlo ingaggiare a poco prezzo. Un importante aggiornamento da questo punto di vista è stato recentemente riferito da TodoFichajes.net. Secondo il portale iberico, infatti, l’ex Espanyol avrebbe ponderato la decisione di tornare a giocare in Spagna. Molto dipenderà dalle offerte che giungeranno ma, giallorossi a parte, su di lui si registra l’attenzione, oltre che della sua vecchia squadra,anche di Siviglia, Betis e Getafe.