Calciomercato Roma, bocciato dopo 6 mesi | Pinto compra in Bundes

Ieri sera contro l’Inter è giunta la settima sconfitta consecutiva in campionato per la Roma. Il bilancio stagionale esige uno sforzo nel calciomercato di gennaio.

Alla luce di quanto raccolto fin qui in stagione dalla Roma le attenzioni dei tifosi si concentrano anche sul mercato. Nel mese di gennaio si aspetta una piccola rivoluzione in casa giallorossa. Tante trattative vengono accostate agli interessi del duo portoghese Tiago Pinto-Mourinho. Ora una nuova doppia pista arriva dalla Bundesliga.

Contro l’Inter è arrivata la settima sconfitta in campionato per la Roma di Mourinho. Contro la sua storica ex squadra il portoghese ha pagato le molte assenze e una prestazione decisamente opaca. I giallorossi, sebbene abbiano iniziato la gara con la giusta grinta, hanno tirato i remi in barca troppo presto. Tanti, troppi, bocciati tra le file della Roma che riaprono a sorpresa nuovi scenari di mercato. Le seconde linee della rosa giallorossa stanno continuando a collezionare bocciature, in tutti i ruoli del campo. Ecco l’ultima ipotesi di mercato in vista di gennaio, una doppia pista che punterebbe dritto in Germania.

Calciomercato Roma, bocciato a metà stagione | Doppia pista

Anche ieri l’attacco giallorosso è risultato troppo sterile. I giallorossi, orfani per squalifica di Tammy Abraham, hanno schierato il duo Zaniolo-Shomurodov, entrambi autori di una prova sottotono. Se il numero 22 ha mostrato comunque una certa determinazione ed un piglio da salvare, l’uzbeko in campo è apparso davvero troppo leggero, bocciato senza riserve.

Il numero 14 è apparso sottotono e fin troppo sterile, davvero poca cattiveria negli ultimi 15 metri di campo per lui. Non la prima bocciatura per l’attaccante, giunto dal Genoa per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Finora un magro bottino per lui, un gol e tre assist in Serie A. In vista di gennaio una doppia pista potrebbe puntare dritto in Bundesliga per rafforzare il reparto offensivo giallorosso. A delineare il nuovo scenario ci ha pensato il portale Fantamaster, che ha ipotizzato due nomi in vista della finestra di mercato di riparazione. Si tratta di Andrej Kramarić, in forza all’Hoffenheim, attaccante croato che si libererà gratis a giugno. Secondo nome è quello di Gonçalo Mendes Paciência, 27enne portoghese che potrebbe lasciare l’Eintracht.