Calciomercato Roma, l’irruzione della Juventus non può non essere preso in considerazione: l’offerta programmata da Cherubini.

La sconfitta per certi aspetti traumatica patita al cospetto dell’Inter ha certificato, una volta di più, che senza alcuni assi portanti della rosa, soprattutto in mediana, la Roma fa fatica a trovare una propria fisionomia. La partita con i nerazzurri si è decisa proprio nella zona nevralgica del campo, dove i giallorossi si sono rivelati incapaci di far fronte alle sortite degli uomini di Inzaghi, che hanno avuto costantemente il pallino del gioco.

Che Mou avesse chiesto rinforzi non è certo una novità, così come non può essere bollata come “sorpresa”, il fatto che nella lista del general manager Tiago Pinto figurino diversi profili per rimpolpare la mediana. Nelle ultime settimane è tornato ad essere accostato ai giallorossi Leandro Paredes, che potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione soprattutto se l’argentino dovesse esternare l’intenzione di cambiare aria. Tuttavia, il primo nome continua ad essere Denis Zakaria, sondato già la scorsa estate; la posizione di vantaggio che la Roma era riuscita a raggiungere, però, è stata spazzata via dal rapido evolversi degli eventi, che hanno portato il centrocampista a cambiare agente e quindi rimettere tutto in discussione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, altro incrocio con l’Inter | Marotta tenta lo scippo

Calciomercato Roma, svolta Zakaria: l’offerta della Juventus

Improvvisamente, infatti, il centrocampista elvetico del Borussia Mönchengladbach è finito nel mirino dei top club europei, tra cui la Juventus, che avrebbe in serbo l’offerta giusta da sottoporre al club tedesco per mettere la freccia per l’acquisto del calciatore. Come sottolineato da tuttojuve.com, infatti, i bianconeri starebbero entrando nell’ordine di idee di proporre al Borussia, già a gennaio, un’offerta compresa tra i due e cinque milioni di euro. L’intenzione di Cherubini, neanche troppo velata, è quella di provare a battere sul tempo la folta concorrenza, che comprende, tra le altre, anche Manchester City, United, Barcellona, Inter e Borussia Dortmund.

Leggi anche –>Calciomercato Roma, contatti avviati | Affare da 18 milioni

Zakaria, infatti, è legato al Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2022, motivo per il quale diversi club stavano “cullando” l’idea di intavolare un affare a costo zero, contando sul fatto che il diretto interessato non ha nessuna intenzione di prolungare la sua esperienza in Bundesliga. L’offerta della Juve, non troppo distante dalla proposta della Roma, potrebbe però far saltare il banco.