Calciomercato Roma, altro incrocio con l’Inter | Marotta tenta lo scippo

Le strade della Roma e dell’Inter, dopo la sfida di ieri, potrebbero presto incrociarsi anche in sede di calciomercato. Ecco come stanno le cose.

La sfida di ieri contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca in casa Roma. I 90 minuti contro i nerazzurri hanno evidenziato ancora una volta alcuni limiti della rosa giallorossa. Limiti che, per altro, erano già stati ampiamente denunciato da José Mourinho, che in più di un’occasione in questi primi mesi nella Capitale aveva segnalato la necessità di agire sul mercato.

Va detto che la Roma arrivava al match di ieri in piena emergenza: le assenze di Karsdorp, Pellegrini ed Abraham, in particolare, hanno complicato la vita ai giallorossi mettendo in evidenza alcune delle carenza del roster a disposizione di Mourinho. L’allenatore ha dovuto mandare in campo una formazione di emergenza, cambiando posizione a diversi dei protagonisti giallorossi. Tra loro anche Ibanez, autore fin qui di un ottimo avvio di stagione. Ieri il brasiliano ha sofferto il dirottamento in un ruolo non suo, quello di esterno destro.

Calciomercato Roma, Marotta ci prova | La Roma fa muro

E così il calciomercato di gennaio diventa un appuntamento importante per migliorare la squadra e rilanciare le ambizioni giallorosse. Anche perché, nonostante alcuni limiti, la rosa della Roma può contare anche su giocatori di livello e di sicura affidabilità. Non è un caso che, su alcuni di loro, si stia via via concentrando l’attenzione di diversi club europei.

Tra loro figura proprio Roger Ibanez, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, infatti, in estate dovranno fare i conti con la partenza di diversi giocatori nel reparto arretrato. D’Ambrosio e Ranocchia sono in scadenza di contratto,e pur non rientrando nel novero dei titolarissimi dovranno essere rimpiazzati. Possibile dunque che in casa nerazzurra si vada incontro a un profondo restyling della difesa e: in questo contesto Ibanez rappresenterebbe un innesto di qualità e di prospettiva. Su Ibanez si registra per altro anche l’interesse dalla Juventus. La Roma dal canto suo alza il muro: non vuole cedere il difensore e valuta il suo cartellino non meno di 25-30 milioni di euro.