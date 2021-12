Calciomercato Roma, contatti avviati | Affare da 18 milioni

Novità in chiave calciomercato arrivano oggi a proposito della Roma, con Tiago Pinto che avrebbe preso i primi contatti con un importante obiettivo.

Dalla chiusura, alla fine di agosto, del calciomercato estivo, il General Manager della Roma Tiago Pinto non ha mai smesso di lavorare in vista dei prossimi appuntamenti. Il dirigente portoghese è consapevole del fatto che la crescita tecnica della squadra dovrà necessariamente passare attraverso l’arrivo di calciatori di spessore. Sessione dopo sessione, quindi, la dirigenza cercherà di rendere sempre più forte la rosa.

Un lavoro che viene portato avanti con piena sintonia tra le varie componenti. Quella tecnica, guidata da José Mourinho, e quella dirigenziale, con Pinto, possono contare sul pieno appoggio della proprietà. Il piano della famiglia Friedkin è chiaro: anche l’allenatore, firmando in estate un contratto triennale, lo ha sposato. Intanto, il calciomercato invernale si avvicina e le trattative entrano nel vivo.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo | Già avviati i contatti

In cima alla lista di priorità giallorosse rimane l’acquisto di almeno un centrocampista di spessore. Una richiesta che Mourinho aveva già avanzato in estate, subito dopo il suo arrivo nella Capitale, e che ora sembra più impellente che mai. Pinto cercherà di cedere i calciatori in esubero e di rimpiazzarli con elementi di livello, venendo così incontro alle richieste del tecnico.

Le ultime voci di mercato raccontano di importanti passi avanti che la Roma avrebbe mosso per arrivare a un clamoroso ritorno: quello di Leandro Paredes. L’argentino è stufo dello scarso impiego che Pochettino fa di lui al PSG e vuole cambiare aria. Dal canto suo, il club parigino non avrebbe problemi a lasciarlo partire già a gennaio per una cifra che secondo todofichajes.com potrebbe attestarsi attorno ai 18 milioni di euro. Pinto sa che l’opportunità è ghiotta ed ha già allacciato i primi contatti con l’agente del calciatore, che vede di buon occhio un ritorno in un campionato che conosce bene come la Serie A. Su di lui è vivo l’interesse di Juventus ed Inter: Pinto però è deciso ad anticipare la concorrenza.