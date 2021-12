Roma, “Mourinho deve dare le dimissioni” | Clamoroso ritorno

Roma, Mourinho silurato in diretta: il nome dell’ipotetico sostituto è assolutamente clamoroso, in quello che sarebbe un ritorno da brividi.

L’ultima debacle subita all’Olimpico per mano dei Campioni d’Italia uscenti ha fatto scattare un campanello d’allarme che, stando così le cose, non si può più continuare ad ignorare. Al netto dello stato emergenziale con il quale i giallorossi si sono presentati al big match contro l’Inter, il 3-0 con cui Dzeko e compagni hanno passeggiato sulle ceneri di una squadra priva del suo solito mordente, ha scatenato l’ira di molti addetti ai lavori.

Nel mirino della critica, come fisiologico che sia in questo tipo di circostanze, ci è finito José Mourinho, che nel post partita ha provato a gettare acqua sul fuoco, spostando l’attenzione sul poco peso offensivo che la squadra da lui schierata, a causa delle assenze, avesse per impensierire un Inter granitica e ritornata quella solida di un tempo. Dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Genoa e Torino, sono arrivate due “batoste” a distanza di qualche giorno, con la Roma che, in attesa del match di questa sera della Juventus, occupa attualmente il sesto posto in classifica, a nove punti di distanza dall’Atalanta, quarta. Nel corso della diretta Twitch su CMIT TV, Enrico Camelio ha sparato a zero su Mou, consigliandogli di rassegnare le dimissioni.

Roma, “dimissioni Mourinho” | Bordata in diretta: spunta il successore

Ecco le parole di Camelio: “Non conta ciò che ha fatto nella sua storia, Mourinho deve rassegnare le dimissioni: deve andare dai Friedkin, farsi dare la buonuscita e salutare.” Insomma, un annuncio sicuramente importante e che al momento manifesta una posizione alla quale si allinea soltanto una piccola parte della tifoseria, che anche ieri al fischio finale non ha mai fatto mancare il proprio apporto, incitando i propri beniamini per tutta la gara. Camelio, poi, ha passato in rassegna anche il profilo che potrebbe fungere da sostituto dello Special One: “Chiamate De Rossi e fine della fiera.”