Roma, duro attacco a Zaniolo: “Deve passarla”

Roma, duro attacco a Nicolò Zaniolo, ormai al centro delle polemiche. Ecco questa volta chi lo ha preso di mira

Un duro attacco a Nicolò Zaniolo. L’ennesimo per il talento della Roma che, ricordiamo, viene da due infortuni che ne hanno anche messo a rischio la carriera e che ha sicuramente bisogno di tempo per tornare in forma. Al momento si è fatto vedere a sprazzi. Giocate importanti sì, ma con poca continuità.

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport ne ha parlato anche Arrigo Sacchi. L’ex ct della nazionale italiana, ha scritto che “la Roma non mi ha deluso. Ma sicuramente mi aspettavo qualcosa in più da qualche giocatore”. E via con la ramanzina nei confronti di Nicolò.

LEGGI ANCHE: Roma, il ritorno di Totti | La posizione di Mourinho

Roma, Sacchi attacca Zaniolo

“Ad esempio Zaniolo deve imparare che si gioca in undici. Non può fare la battaglia uno contro tutti. Lui avrebbe grandi potenzialità, ma rischia di sperperarle tutte. Deve pensare di più”. In poche parole, Nicolò, secondo Sacchi, dovrebbe giocare più con la squadra e pensare di meno a sé stesso. In un momento così importante della stagione – con la Roma che viene da due sconfitte consecutive – serve il supporto di tutti. Anche del fantasista. Addirittura, da lui, tutti si aspettano decisamente qualcosa in poù.

Probabilmente, anzi sicuramente, sarà in campo in Conference League giovedì sera. Visto che poi contro lo Spezia, per via dell’ammonizione che si è beccato ieri, sarà squalificato. Una gara che servirà a lui per mettere ulteriori minuti nelle gambe, ma anche per sbloccarsi sotto l’aspetto mentale. Deve tornare a essere determinate Zaniolo. Lo spera Mou, lo sperano i tifosi. Anche se viene sicuramente tartassato dagli avversari. Ma questo è il modo per fermare i più forti. Si sa.