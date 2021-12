Serie A, arrestato Massimo Ferrero | Tutti i dettagli

Clamorosa notizia in Serie A, dove il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato in queste ore.

Dopo il ko subito in casa nella sfida persa per 3-1 contro la Lazio di Maurizio Sarri, arriva un’altra brutta notizie per il club blucerchiato, che al momento è senza la presenza effettiva del proprio patron.

Il numero uno della compagine ligure è stato infatti arrestato. Al momento la Sampdoria non sarebbe coinvolta nelle indagini, ma l’inchiesta della Procura di Paola riguarderebbe solamente reati societari e bancarotta relativa ad altre sue aziende. Il presidente romano è in questo momento nel carcere di San Vittore a Milano. AI domiciliari anche la figlia e la nipote, con l’accusa di bancarotta.

Futuro Sampdoria, la situazione allenatore

Queste sono ore importanti anche sul futuro della panchina blucerchiata, con Roberto D’Aversa sempre più in bilico. Dejan Stankovic difficilmente si libererà dalla Stella Rossa Belgrado, ma non è detto che a questo punto l’ex tecnico del Parma possa lasciare. La prossima sfida vedrà la Samp sfidare proprio il Genoa nel derby della lanterna, in programma venerdì prossimo alle ore 20:45 e valevole per la diciassettesima e terzultima giornata di andata del campionato italiano.