Calciomercato, Milan fuori dalla Champions e via libera Roma

Mentre la stagione si avvicina al giro di boa tante attenzioni sono rivolte a gennaio. Un nuovo scenario vede la Roma tifare contro il Milan in Champions.

Il calcio europeo si avvicina al fatidico mese di gennaio. Il nuovo anno porterà all’apertura del calciomercato di riparazione, in questo mese gli scenari cambiano vorticosamente. Fra poche ore il Milan scenderà in campo per la Champions League, per tentare una complicata qualificazione agli ottavi. La Roma tiferà contro i rossoneri, ed il motivo è piuttosto chiaro.

Siamo ad un passo dal giro di boa stagionale nel calcio europeo. Il mese di gennaio darà il via alla sessione di calciomercato di riparazione, in queste settimane cambiano vorticosamente gli scenari. Il più recente coinvolge direttamente Roma e Milan, entrambe le squadre sono a caccia di rinforzi nella sessione invernale. L’ultima indiscrezione vede i giallorossi premere affinché tra poche ore i rossoneri non riescano a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Entrambe le squadre sono alla ricerca di rinforzi nel settore arretrato e la sfida si gioca a suon di milioni di euro.

Calciomercato, la Roma tifa contro il Milan in Champions

I rossoneri sono alla disperata ricerca di un centrale difensivo di livello. La squadra di Pioli deve risolvere il nodo a gennaio, dopo il brutto infortunio occorso a Simon Kjaer. C’è una pista che porta con decisione a guardare in Francia, nome accostato anche al taccuino dei giallorossi.

Le due squadre hanno messo nel mirino il difensore del Lille, Sven Botman. Per il difensore olandese, classe 2000, si prevede un’asta pazzesca in vista di gennaio. Il club transalpino ha necessità di vendere e potrebbe decidere di privarsi dei suoi pezzi pregiati a fronte di richieste adeguate. Si potrebbe muovere per un’offerta che parta da 30 milioni di euro, ecco perché gli equilibri finanziari potrebbero fare la differenza. Il Milan stasera ospiterà il Liverpool, nell’ ultima giornata del girone di Champions League. La qualificazione agli ottavi, tutt’altro che scontata per i rossoneri, frutterebbe nelle casse del club una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Chiaro come la dirigenza romanista speri in un epilogo negativo per il Milan, se i rossoneri mancassero la qualificazione gli equilibri economici potrebbero avvantaggiare il club giallorosso.