Crisi Roma, il grande ex avvisa Mourinho e Zaniolo

Crisi Roma, il grande ex avvisa sia Josè Mourinho sia Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole dopo la sconfitta interna contro l’Inter

Ha rilasciato un’intervista al Messaggero Boniek. Il “Bello di notte”, ex centravanti giallorosso, ha fatto un quadro della situazione della Roma. Una presa di posizione netta. Un avviso, diretto, anche a Mourinho e Zaniolo. Ecco quali sarebbero le “colpe” dei due fino al momento.

“Le grandi squadre si costruiscono, Mou deve dare un gioco ai suoi. Contro l’Inter non c’è stata partita”. Poi, Boniek, conferma anche il pensiero del capitano: “Totti? Ha ragione, è lecito volere rinforzi, però da José mi aspettavo qualcosa in più. Deve trasformarsi da allenatore che gestisce i calciatori in ‘giochista’” ha sentenziato.

Crisi Roma, Boniek avverte Zaniolo

Prima di avvisare Zaniolo, Boniek fa ancora un passaggio sullo Special One: “Se pensa di migliorare la squadra solamente con gli acquisti di gennaio, però, la vedo difficile. Anche perché poi bisogna capire che cosa di intende per campioni” ha detto ancora, sottolineando che quelli li prendono solamente 7-9 squadre in tutto il Mondo.

Questo, invece, è il passaggio su Zaniolo “È un ragazzo che ha le potenzialità, la forza fisica per fare la differenza. Ma deve dare di più, su questo ci sono pochi dubbi. Intanto – deve trovare un ruolo “pulito”. E capire, anche, che non può sempre cercare la giocata individuale”. Boniek, infine, spiega che Zaniolo non può sempre cercare nemmeno lo scontro fisico: “Alla lunga si perde” ha concluso. Uno spaccato insomma delle varie situazioni che ci sono dentro la Roma che devono trovare brevemente una risposta. Anche perché, il “Bello di notte” sa come si fa. Soprattutto lì davanti.