Calciomercato Roma, c’è anche il Real Madrid | Pinto spiazzato

Calciomercato Roma, c’è anche il Real Madrid sull’obiettivo del general manager giallorosso. Pinto spiazzato dal nuovo inserimento

Si è parlato nelle scorse settimane di un centrocampista che interessa alla Roma e che è in uscita dal suo attuale club anche per via della scadenza di contratto la prossima estate. No, non parliamo di Zakaria – anche lui in scadenza – ma di un altro calciatore che, sempre in Germania, al momento, è tesserato.

Ce l’ha il Bayern Monaco Tolisso, il 27enne centrocampista francese che a gennaio lascerà i bavaresi per iniziare una nuova avventura professionale. Su di lui, la Roma, si è mossa senza dubbio: il fatto che possa essere preso senza svenare le già indebolite casse societarie è un elemento a favore dell’affare. Ma su di lui, oltre il Psg e anche l’Inter, ci sarebbe stato l’inserimento di un altro club importante d’Europa: il Real Madrid.

Calciomercato Roma, lo vuole Ancelotti

Un affare che anche i Blancos vorrebbero chiudere, soprattutto perché Ancelotti dovrebbe lasciar partire Ceballos – destinazione Betis – e avrebbe bisogno di un centrocampista per la seconda parte di stagione. Perez, che metterà buona parte dei suoi “risparmi” nell’operazione che prima o poi porterà Mbappé al Real Madrid, è interessato al francese per via del costo di certo non elevato del cartellino. Una situazione, insomma, che spinge tutti a farci un pensiero, anche perché Tolisso è un giocatore duttile, che può giocare in tutte le posizioni del centrocampo. E, all’occorrenza, potrebbe essere anche impiegato come trequartista.

Pinto insomma è spiazzato da questo nuovo inserimento. Il general manager portoghese, nel momento in cui si fionda su un calciatore da regalare a Mourinho, se la deve sempre vedere con club prestigiosi, che giocano la Champions League, e che sicuramente stuzzicano l’idea degli obiettivi giallorossi. Anche per Tolisso la concorrenza è spietata. Un affare che difficilmente, la sensazione al momento è questa, andrà in porto.