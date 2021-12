CSKA-Roma, le ultime da Trigoria | Mou a rischio emergenza

Immacolata in campo a Trigoria per la Roma. I giallorossi sono alla vigilia dell’ultimo impegno del girone di Conference. Domani si gioca sul campo del CSKA Sofia.

La Roma tornerà a giocare domani nel tardo pomeriggio. Nella capitale bulgara i giallorossi chiuderanno il girone C di Conference League, qualificazione già acquisita per la truppa di Mourinho. Resta una flebile speranza di scavalcare i norvegesi del Bodo-Glimt, al momento primi in classifica. Per il tecnico portoghese c’è il rischio emergenza indisponibili.

La Roma è attesa dal ritorno in campo in Conference League. Domani pomeriggio, alle ore 18:45, i giallorossi chiuderanno il gruppo C sul campo del CSKA Sofia. Prima della partenza per la capitale della Bulgaria i calciatori hanno svolto la sessione di rifinitura in vista della gara. Mourinho vuole ritrovare la vittoria dopo il doppio stop consecutivo in campionato. Vittoria che potrebbe accendere anche le speranze in chiave primo posto del girone, se i norvegesi del Bodo-Glimt non riuscissero a trovare la vittoria contro il modesto Zorya. Attenzioni altissime intorno la questione infortunati in casa giallorossa, ecco le ultime dal centro sportivo di Trigoria.

Leggi anche: Roma, l’annuncio in diretta radio: “Tornerei ma nessuno mi ha cercato”

Verso CSKA-Roma, Mou a rischio emergenza

Il tecnico portoghese molto probabilmente applicherà un leggero turnover, tanti impegni delicati attendono la Roma. La gestione dei titolari sarà fondamentale per evitare nuovi infortuni che decimerebbero la rosa giallorossa. La Roma sarà orfana senza dubbio di Carles Perez, Pellegrini ed El Shaarawy, oltre a Felix Afena-Gyan alle prese con la positività al Covid-19. C’è anche una nuova assenza dell’ultima ora nella sessione odierna.

Assente Bryan Reynolds per gastroenterite, il laterale statunitense ha alzato bandiera bianca. Inoltre tre giocatori importanti hanno svolto una gestione programmata, parliamo di Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan e Smalling. Il numero 22 è squalificato in campionato, niente Roma-Spezia per lui al pari di Gianluca Mancini. Molto probabile il loro impiego nella gara di domani dal primo minuto, mentre potrebbe esserci anche il ritorno di Calafiori sulla corsia mancina. I giallorossi cercano una vittoria che riporti serenità dopo le recenti sconfitte, vittoria che potrebbe regalare uno slancio d’entusiasmo se dovesse coincidere col sorpasso in vetta ai danni del Bodo.