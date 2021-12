Roma, ufficiale l’operazione | Il grande ex salta la sfida

Roma, è ufficiale l’operazione. Il grande ex salta la sfida che è in programma il prossimo 16 gennaio. Due mesi i tempi di recupero

Ufficiale l’operazione. E quindi il grande ex della partita che, sicuramente, avrebbe avuto un’accoglienza importante all’Olimpico il prossimo 16 gennaio, non ci sarà. Ufficiale infatti l’operazione, che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi. Una carriera, la sua, costellata da infortuni che lo hanno sempre bloccato. Peccato.

Sì, parliamo di Strootman, la “lavatrice”, quello che riusciva a rendere puliti i palloni sporchi che gravitavano dalle sue parti. Il Cagliari infatti, attraverso una nota, ha spiegato che il calciatore “è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: l’operazione di cleaning articolare è stata eseguita con successo. Il calciatore inizierà subito il suo percorso riabilitativo”. Di tempi di recupero, nel comunicato dalla società isolana non se ne parla: ma l’olandese ne avrà per almeno due mesi.

Roma, Strootman salta il match dell’Olimpico

Non ci sarà, insomma, Strootman all’Olimpico. Un calciatore assai sfortunato, che si è rotto i legamenti, e che ogni anno non riesce a concludere una stagione senza dover rimanere fermo per un periodo più o meno lungo. E il Cagliari di Mazzarri, in lotta per la salvezza, non potrà contare su uno dei calciatori più importanti della propria rosa. Sì, la Roma sta pagando a caro prezzo gli infortuni, e su questo non ci sono dubbi, ma quella di Strootma sembra una vera e propria maledizione.

In ogni caso, per quella data, si spera, Mourinho invece dovrebbe recuperare qualcuno. Uno su tutti Lorenzo Pellegrini: il capitano infatti, il 16 gennaio, dovrebbe essere abile a arruolabile per l’impegno di campionato.