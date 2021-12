Roma, a gennaio tris di rinforzi “azzurri” per Mourinho

Roma, a gennaio è tris di rinforzi “azzurri” per Mourinho. Lo Special One li aspetta per iniziare alla grande l’anno nuovo

Gennaio si avvicina. L’anno nuovo è alle porte, ma in casa Roma interessa soprattutto il fatto che Tiago Pinto, tra qualche settimana, avrà la possibilità di intervenire sul mercato per regalare a Mourinho quegli elementi che lo Special One ha richiesto espressamente. Un centrocampista centrale e un esterno difensivo sono i primi obiettivi. E su quelli, il portoghese, lavorerà.

Intanto, come spiega la Gazzetta dello Sport, arriveranno 20 milioni di euro dai riscatti di Under e Pau Lopez (così come vi abbiamo raccontato ieri), ma Mourinho aspetta soprattutto i rinforzi azzurri. Quelli che al momento sono fermi ai box. E che per il 6 gennaio, quando la Roma affronterà in trasferta il Milan, potrebbero essere pronti. Sì, tutte e tre.

LEGGI ANCHE: Roma, ufficiale l’operazione | Il grande ex salta la sfida

Roma, a gennaio tris d’innesti

Parliamo ovviamente di Lorenzo Pellegrini. Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy. Il capitano e il Faraone si sono fatti male a novembre. Leo, invece, in estate con la maglia azzurra, e sembra finalmente pronto al rientro in campo dopo quasi 7 mesi. Non forzerà nessuno la mano – spiega ancora il quotidiano rosa – ma rientreranno con calma, e la data, già in rosso sul calendario perché è festivo, avrà un’altra botta di colore. Sì, perché Mou, finalmente anche, potrebbe avere tutta la rosa a completa disposizione. E in questo periodo è già una notizia.

Poi, quello che arriverà dal mercato, sarà comunque ben accetto. La Roma ha comunque bisogno di innesti. Pinto è al lavoro per questo e cercherà in tutti i modi di accontentare il proprio allenatore. Sì, l’anno nuovo, deve per forza essere quello della svolta.