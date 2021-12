Calciomercato Roma, è assalto all’esterno: secondo quanto riportato dalla Spagna Pinto è davanti al Barcellona

L’esterno difensivo è uno di quegli elementi che Mourinho ha espressamente richiesto a Tiago Pinto per gennaio. In quel ruolo, oltre un acquisto che è di fondamentale importanza, ci dovrebbe essere anche un altro innesto, quello di Spinazzola che, con il nuovo anno, dovrebbe tornare a disposizione dopo l’infortunio in Nazionale.

E secondo quanto riportato da Diariogol.com, il general manager portoghese lo avrebbe individuato: si parla di Acuna del Siviglia. Argentino, trent’anni, il calciatore per via delle sue qualità sarebbe stato già messo nel mirino del Barcellona secondo il portale spagnolo. Ma in questo momento la Roma sembrerebbe avanti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, spunta il nome nuovo | Colpo a zero

Calciomercato Roma, è Acuna l’obiettivo

Acuna, nella stagione in corso, ha giocato per 1343 minuti, segnato un gol, e servito 3 assist. Un ruolino niente male. Certo, non si tratterebbe in questo caso di un’operazione low-cost, visto che parliamo di un calciatore che ha ancora un contratto fino al 2024 e che secondo transfermarket vale almeno 18 milioni di euro. Il Siviglia di Monchi lo ha preso l’anno scorso dallo Sporting Cp per poco più di 11 milioni di euro. E ovviamente non ha nessuna intenzione di cederlo a meno. Anzi, viste le prestazioni, vorrebbe anche piazzarci una bella plusvalenza.

Come detto si sarebbe mossa anche la società catalana, che deve rifondare una rosa che ormai non ha più nulla da dare e che ieri è stata buttata fuori dalla Champions League per mano del Benfica. Ma Pinto, che si sarebbe mosso in anticipo, sembrerebbe avanti. Vedremo insomma nelle prossime settimane se questa indiscrezione di mercato verrà confermata.