Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Cska Sofia-Roma, stasera scendono in campo i giallorossi in Conference. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani

Ultima gara di Conference League per la Roma di Mourinho, che stasera sarà impegnata a Sofia contro il Cska. Una sfida da vincere, anche se il passaggio del turno è sicuro: ma i tre punti, e una non vittoria del Bodo contro lo Zorya, permetterebbe ai giallorossi di prendersi il primo posto nel girone, che significherebbe evitare un turno.

Ecco perché è fondamentale vincere. Ma non solo per questo motivo, ovviamente: c’è da mettersi alle spalle il momento un po’ così. E l’unico modo che si ha a disposizione è quello di tornare a sorridere. Non solo in campionato, ma anche in una manifestazione europea. Intanto, ecco le probabili formazioni dei quotidiani in vista di stasera.

Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni

Un po’ di turnover ci sarà: e secondo il Corriere dello Sport, Mourinho manderà in campo i suoi con il 3-5-2. Rui Patricio tra i pali, difesa composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo, sugli esterni, agiranno Karsdorp e Vina, mentre al fianco di Diawara ci saranno Cristante da una parte e Villar dall’altro. Davanti ritorna Abraham che in campionato non ha giocato per squalifica, e ci dovrebbe essere un’opportunità dal primo minuto anche per Mayoral.

Stesso sistema di gioco per la Gazzetta dello Sport, anche se ci sono due cambi, fondamentali, nell’undici. Tutti confermato secondo il quotidiano rosa, tranne in porta dove ci potrebbe essere una maglia da titolare per Fuzato al posto di Rui Patricio, e in attacco, dove al fianco di Abraham dovrebbe giocare Zaniolo che, in campionato, contro lo Spezia, non ci sarà per squalifica. Panchina, insomma, per Mayoral: che in ogni caso è uno di quegli elementi che andrà via a gennaio.