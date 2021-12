Formazioni ufficiali CSKA Sofia-Roma, sorpresa a centrocampo

Partita delicata quella della Roma in UEFA Conference League. I giallorossi sono all’ultima sfida della fase a gironi.

José Mourinho all’ultimo scoglio della fase a gironi di questa prima edizione della competizione europea. La Roma occupa il secondo posto del Girone C, a 10 punti, uno in meno rispetto al Bodo/Glimt.

I capitolini sono ormai già matematicamente qualfiicati, così come i norvegesi, i quali però hanno grandi possibilità di passare come primi. La Roma dovrà provare a superarli vincendo la sfida di questa sera in Bulgaria, sperando però che il Bodo non vinca. In caso di stessi punti (quindi pareggio Roma e sconfitta Bodo) saranno i norvegesi a passare per primi per miglior punteggio nei due scontri diretti.

Formazioni ufficiali CSKA Sofia-Roma

Debutto per Daniel Fuzato tra i pali, così come a centrocampo a sorpresa lo Special One farà giocare i due capisaldi Cristante e Veretout accanto al giovane Edoardo Bove. Davanti di fianco a Tammy Abraha, ci sarà Borja Mayoral.

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Galabov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar, Vion; Yomov, Caicedo, Bai.

A disp.: Evtimov (P), Čataković, Krastev, Donchev, Charles, Turitsov, Wildschut, Chorbadzhiyski.

All.: Mladenov.

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bove, Vina; Abraham, Mayoral.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Ndiaye, Tripi, Calafiori, Diawara, Darboe, Villar, Zalewski, Zaniolo, Shomurodov, Voelkerling Persson.

All.: Mourinho.

Arbitro: Nicholas Walsh

Assistenti: Graeme Stewart – Calum Spence

Quarto ufficiale: Colin Steven