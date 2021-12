Calciomercato Roma, preso di mira dai tifosi: rottura totale e cessione a gennaio

Calciomercato Roma, preso di mira dai tifosi dopo la delusione in Champions: è rottura totale. Via a gennaio

Rottura totale. Tifosi inferociti. “Non deve giocare più con noi”. Questo il verdetto. Unanime. E allora l’occasione a gennaio c’è, eccome. Anche perché, in casa Barcellona, potrebbe – anzi dovrebbe – esserci una rivoluzione totale dopo l’eliminazione della Champions League nei gironi. Ventuno anni dopo l’ultima volta.

I fatti: la fine di un’era, in casa blaugrana, ha sicuramente messo di malumore i tifosi e la società che non si aspettavano di essere cacciati in un girone dove, oltre il Bayern Monaco, c’erano Benfica e Dinamo Kiev. Due squadre alla portata. E allora ogni comportamento dei giocatori in campo ha avuto un risalto mediatico importante. Quello di Lenglet, alla fine, non è andato proprio giù. Si vede infatti il difensore francese ridere con Lewandowski alla fine della gara che ha chiuso una delle pagine più belle dello sport degli ultimi anni: quella del Barca invincibile.

Calciomercato Roma, Lenglet è un’occasione

E allora, dopo questa reazione, si riapre senza dubbio la pista che potrebbe portare il difensore francese alla corte di Mourinho. Sì, perché con l’arrivo di Xavi sulla panchina della società catalana, Lenglet aveva ripreso a giocare a differenza di quanto era successo con Koeman. Sembrava, insomma, che il suo futuro fosse scritto. Ma le cose sono cambiate in maniera improvvisa.

Il difensore, inoltre, dopo gli insulti ricevuti, ha spiegato su Instagram che “i miei valori sono indiscutibili e chiunque mi conosca conosce il mio impegno e il mio amore per la mia professione, per il Barça e soprattutto per i suoi tifosi”. Ma questo potrebbe non bastare, con la Roma che potrebbe fiutare l’affare per regalare a Mou un centrale difensivo importante.