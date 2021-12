Calciomercato Roma, salta l’affare | Gerarchie stravolte

Calciomercato Roma, salta l’affare: gerarchie che paiono essere state stravolte dopo la gara di ieri sera in Conference League

Gerarchie stravolte in maniera improvvisa. Cosa che è già successo nel corso dell’anno. Sì, perché Mourinho non è di certo nuovo a questi capovolgimenti improvvisi che cambiano le cose in corsa. E potrebbe essere la seconda volta, in pochi mesi, che nel reparto avanzato giallorossa qualcosa cambi in maniera veloce.

Dicevamo: è già successo con Felix, che in poco tempo si è preso il posto di Shomurodov e di Mayoral. E, dopo ieri sera, un altro cambio nelle intenzioni di Mou ci potrebbe essere. Perché senza dubbio, lo spagnolo, che con Abraham si è trovato bene – entrambi a segno – potrebbe scavalcare Shomurodov: fino al momento, l’uzbeko, è stato deludente.

Calciomercato Roma, salta l’affare

Insomma, l’affare in uscita, che avrebbe potuto far risparmiare qualche milione a Tiago Pinto sotto l’aspetto degli ingaggi, potrebbe saltare. Mayoral, senza dubbio, dopo la gara di ieri ha guadagnato delle posizioni importanti dentro le gerarche giallorosse, e non è detto che Mou non lo rimetta in campo già lunedì prossimo contro lo Spezia quando, lo Special One, non avrà a disposizione Zaniolo.

E con la seria possibilità che venga riproposto di nuovo il 3-5-2, Mayoral si candida in maniera prepotente a una maglia da titolare in campionato. Potrebbe essere insomma una scelta dettata dal momento di forma, ma anche da un possibile cambio davanti. Tutto fin quando, ovviamente, non rientrerà in gruppo Felix, ancora positivo al Covid, e che scalpita per tornare ad allenarsi con la squadra. Che non sia comunque quella di ieri la svolta per Mayoral? Manca poco, realmente, per capirlo.