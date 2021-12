Calciomercato Roma, Pinto esulta | Ecco il nuovo tesoretto

Calciomercato Roma, c’è il tesoretto per Pinto. Il general manager portoghese trova i soldi per i regali allo Special One

Eccolo il tesoretto. Grazie alla vittoria contro il Cska Sofia e anche al pareggio dello Zorya contro il Bodo che, non solo ha evitato un turno a Mourinho nella corsa alla Conference League, che è diventato, evidentemente, uno degli obiettivi stagionali, ma ha regalato a Tiago Pinto quel tesoretto che serve per andare a regalare a Mou qualche elemento sul mercato.

Un sorriso, insomma, prima di Natale. Qualche milioncino che fa bene alle casse giallorosse ma che fa allargare in maniera positiva anche le labbra del general manager giallorosso. L’approdo diretto agli ottavi di finale infatti, fa arrivare nelle casse della Roma 7,5 milioni di euro così distribuiti: uno dal botteghino, altri 2 dalle tre vittorie del girone, 166mila euro dal pareggio contro il Bodo, 650 mila grazie al primo posto nel raggruppamento, 600mila euro per gli ottavi e 2,94 milioni per aver superato il Trabzonspor nei playoff iniziali. Mica male.

Calciomercato Roma, Mourinho può sorridere

A questi, ovviamente, vanno aggiunti anche quelli che Tiago riuscirà a risparmiare nelle prossime settimane mandando via gli esuberi e cercando anche di racimolare qualcosa dalle cessioni e non solo togliendo dal bilancio gli ingaggi. Che già sarebbe comunque una cosa importante. Diciamo che il giovedì europeo giallorosso ha portato qualche sorriso in più. Non solo al tecnico, ma anche alla società.

Adesso bisognerà investire questo gruzzolo nel centrocampista centrale e nell’esterno difensivo che Mou ha chiesto. Un mercato che deve decollare velocemente: anche perché, le parole di ieri sera dello Special One vanno ancora verso questa direzione: “Non abbiamo la rosa per affrontare tre competizioni” ha detto. Ma forse qualcosa potrebbe cambiare a breve.