Un grande riconoscimento in vista in casa Roma. Fra pochi giorni due calciatori della prima squadra verranno insigniti di un premio speciale. Anche De Rossi verrà premiato.

Lunedì 13 dicembre si svolgerà la decima edizione degli Italian Sport Awards. Cerimonia di prestigio nel panorama sportivo nazionale, riservata ai migliori atleti della passata stagione. Due calciatori verranno premiati, una menzione speciale sarà dedicata anche a Daniele De Rossi. Ci sarà tanto giallorosso nella cerimonia di premiazione lunedì.

Un nuovo riconoscimento alle porte in casa giallorossa. Lunedì 13 dicembre, a Castellammare di Stabia, si svolgerà la decima edizione degli Italian Sport Awards. Una grande cerimonia in vista, per quello che è uno dei massimi riconoscimenti per lo sport nazionale. Il premio andrà ai migliori atleti italiani nella stagione passata. Due i calciatori coinvolti, entrambi della retroguardia giallorossa. Un premio speciale sarà riservato anche a Daniele De Rossi, ex capitano ed eterno simbolo per i tifosi della Lupa. Ecco nel dettaglio a chi andrà il riconoscimento.

Italian Sport Awards, pioggia di premi in casa Roma

Daniele De Rossi riceverà un premio alla carriera, al pari di Salvatore Bagni. I difensori Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola verranno premiati per la stagione passata. I due calciatori giallorossi raccolgono i frutti di quanto buono fatto vedere lo scorso anno. Stagione terminata anzi tempo per lo sfortunato laterale della Roma.

I due difensori verranno inseriti nella TOP 11 della passata stagione. Completano la linea difensiva il laterale dell’Hellas, Faraoni ed il laziale Acerbi. Riconoscimento meritato dopo quanto di buono fatto vedere lo scorso anno, una crescita continua per loro due. I difensori giallorossi incontreranno anche Daniele De Rossi. L’indimenticabile numero 16 della Roma riceverà un prestigioso premio alla Carriera. Il premio prestigioso è patrocinato dal Comune di Castellammare di Stabia, in sinergia con Coni, Leghe, AIA e l’ Ordine Nazionale dei Giornalisti.