Calciomercato Roma, irrompe il Milan | Blitz per il sorpasso

Il calciomercato invernale si avvicina e la Roma vuole sfruttare la sessione per rinforzarsi. Non manca però la concorrenza di altri club.

La Roma si è trovata, nell’ultimo mese, ad attraversare una vera e propria emergenza. La rosa giallorossa, già ridotta e bisognosa di rinforzi secondo José Mourinho, è stata decimata da infortuni e squalifiche. L’assenza, lunga, di Lorenzo Pellegrini rappresenta senz’altro la tegola più pesante, per l’allenatore portoghese. Il numero 7 ha rappresentato in questi primi mesi il punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra.

Facile capire, dunque, che senza il Capitano per la Roma le cose si sono fatte più difficili. Anche perché all’assenza di Pellegrini si sono presto aggiunti altri guai. I casi di Covid di Cristante e Villar, le squalifiche in serie, fino all’ultimo, scampato pericolo a proposito di Zaniolo. Lo stesso Mourinho, mercoledì, ha ribadito come nell’ultimo periodo mettere insieme la formazione non sia stato semplice.

Calciomercato Roma, il Milan prova il sorpasso | Fissato il prezzo

Tutti elementi che sottolineano in modo chiaro quanto per la Roma sia importante la sessione invernale di calciomercato. La finestra di gennaio sarà l’occasione per arricchire la rosa, rendendola più equilibrata e assecondando le richieste del tecnico portoghese. Le linee guida sono note: un difensore che possa agire sulla fascia destra e permettere a Karsdorp di rifiatare e un centrocampista di spessore ed esperienza. Per quel che riguarda il centrocampo sono numerosi i dossier su cui il General Manager Tiago Pinto è al lavoro. Il dirigente portoghese sa bene che un rinforzo in mediana è considerato indispensabile da Mourinho e vuole far felice il tecnico.

Uno degli ultimi nomi apparsi sul taccuino di Pinto è quello di Mahmoud Dahoud, centrocampista del Borussia Dortmund. Il giocatore piace allo staff tecnico giallorosso e rappresenterebbe un innesto importante. Secondo calciomercatoweb.it, però, nelle ultime ore si sarebbe registrato un forte interessamento per il giocatore da parte del Milan. Maldini starebbe tentando di inserirsi nella corsa a Dahoud e di bruciare sul tempo la Roma. L’affare, comunque, rimane complicato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, il Borussia valuta il centrocampista non meno di 20 milioni. Una cifra che il Milan, eliminato dalle competizioni europee, potrebbe non poter investire a gennaio.