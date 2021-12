Calciomercato Roma, intreccio bomba con la Juve | Ribaltone e “addio”

Calciomercato Roma e Juventus, arriva la decisione a sorpresa che fa saltare il banco: il ribaltone è servito.

Dopo il successo in Conference League che ha garantito il primo posto del girone, la Roma si prepara al confronto in campionato contro lo Spezia, importantissimo per provare a continuare a dare la caccia ai piani nobili della classifica. Ma ormai la sessione invernale di calciomercato sta per aprire i battenti, e i rumours e le indiscrezioni cominciano ad essere alimentate senza soluzioni di continuità.

Interessante notare come le strategie di Tiago Pinto andranno a congiungersi inestricabilmente con quelle della Juventus che, come i giallorossi, è alla ricerca di un mediano in grado di far svoltare un reparto che vede molti suoi interpreti come potenziali esuberi, sicuramente con le valigie in mano. Le parole di Federico Pastorello hanno aperto una voragine sul sempre più probabile addio di Arthur, eventualmente già a gennaio; anche sul fronte Ramsey sembra che si sia giunti ad un punto di svolta, con l’entourage del gallese che in questo giorni si è recato alla Continassa per un faccia a faccia con Cherubini & company, in occasione del quale si sono posti al vaglio le offerte pervenute dalla Premier.

Ecco perché la Juve almeno un centrocampista lo acquisterà, e non a caso uno dei primi nomi sulla lista della “Vecchia Signora” risponde a quel Denis Zakaria sedotto ed abbandonato da Pinto, in concomitanza del cambio d’agente dell’elvetico, che ha rimesso tutto in discussione.

Calciomercato Juventus e Roma, blitz dalla Premier per Zakaria: la decisione su Witsel

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, sarà molto difficile anche per i bianconeri mettere le mani sul centrocampista del Borussia Mönchengladbach, che a partire dal prossimo gennaio sarà libero di accordarsi con qualsiasi club, avendo deciso di non rinnovare il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2022. La destinazione più probabile per lui sembra essere la Premier League, con la Juve che però ha deciso di mollare la presa anche per Axel Witsel, che come Zakaria, potrebbe diventare uno “svincolato” di lusso. Accostato la scorsa estate anche alla Roma, non è detto che la candidatura del belga non possa ritornare in auge in chiave giallorossa, anche se Pinto sembra essere maggiormente orientato a tastare il terreno per Tolisso.