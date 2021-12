Roma-Juventus, la sua presenza per il big match di inizio gennaio è a rischio. Questi gli ultimi aggiornamenti.

I capitolini sono chiamati subito ad archiviare la pessima sconfitta contro l’Inter, cercando magari di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo legato alle non poche belle notizie arrivate dopo il passaggio del girone di Conference League da prima in classifica.

Lunedì 13 dicembre, Abraham e colleghi affronteranno lo Spezia davanti al proprio pubblico, prima di volare per Bergamo e chiudere quindi con la gara pre-natalizia contro la Sampdoria. Il nuovo anno, poi, si aprirà con due incontri tutt’altro che scontati. Da questa stagione, infatti, il calendario di ritorno è asimmetrico e, per tale motivo, i primi due impegni del 2022 saranno contro Milan e Juventus.

Entrambe affrontate nel mese di ottobre, i 90 minuti con rossoneri e bianconeri sono in programma, rispettivamente, per il sei e il nove gennaio. La speranza di Mourinho è quello di poter vantare per queste date almeno uno dei plurimi rinforzi richiesti e necessari per ovviare ad alcuni dei limiti fin qui palesati.

