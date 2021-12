Calciomercato Roma, scacco matto Monchi | “Addio” low cost

Calciomercato Roma, ribaltone Monchi: l’assalto è servito. Le ultime notizie che trapelano dalla Spagna non sono positive.

Come ammesso candidamente da José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro lo Spezia, la Roma nel mercato di gennaio si muoverà alla ricerca di un paio di innesti funzionali all’idea tattica dello Special One, ma che soprattutto siano in grado di innalzare il tasso d’esperienza dello rosa giallorossa.

Beninteso, non saranno possibili grandi investimenti, e servirà fantasia e pragmatismo per raggiungere questo duplice obiettivo, capitalizzando le occasioni che di volta in volta si presenteranno. In questo senso, le vicissitudini in casa Barcellona potrebbero aprire nuovi e suggestivi scenari di mercato a stretto giro di posta, dal momento che i blaugrana non sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di Champions League, e quindi non beneficeranno degli introiti della UEFA che tanto bene avrebbero fatto respirare le casse dei catalani, alle prese con le note vicissitudini finanziarie. Si credeva che il ritorno di Xavi potesse offrire un’occasione di rilancio ai tanti esuberi della gestione Koeman, e invece la situazione legata a Clement Lenglet non è affatto cambiata, con il francese sempre più vicino alla cessione, e sempre più in orbita Siviglia.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, scoppia il caso prima del big match | Ha chiesto la cessione

Calciomercato Roma, colpo Lenglet: irruzione del Siviglia

Accostato anche alla Roma, soprattutto in estate, per il classe ’95 nativo di Beauvais si profila un clamoroso ritorno in Andalusia, stando alle indiscrezioni riportate da “El Nacional“, secondo cui il francese sarebbe il principale candidato a prendere il posto di Koundé, in odore di cessione. In questa stagione Lenglet conta all’attivo solo 11 presenze, per un totale complessivo di 632 minuti; il Barça, che ha ormai deciso di puntare su giovani quali Araujo o Eric Garcia, lo ha de facto epurato, invitandolo a cercarsi una nuova squadra. Monchi è pronto a cogliere al balzo quest’intrigante opportunità di mercato, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio, vista l’impellente necessità dei blaugrana di liberarsi di un ingaggio oneroso.