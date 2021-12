Calciomercato Roma, scoppia il caso prima del big match | Ha chiesto la cessione

Calciomercato Roma, il caso che può stravolgere tutto: sta succedendo prima del big match. Scenario clamoroso all’orizzonte.

Archiviata la parentesi europea, con la vittoria contro il Cska Sofia che è servita non solo a mettere in cantiere il primo posto nel girone di Conference, ma anche a ridare morale ad un gruppo a cui serviva un’iniezione di fiducia a stretto giro di posta, Abraham e compagni si rituffano in campionato, per provare a recuperare terreno alle rivali per un piazzamento in Champions.

Il pareggio rimediato dalla Juventus contro il Venezia sicuramente sarà stato accolto come una buona notizia, ma è indubbio che la corsa vada fatta sull’Atalanta, che attualmente occupa il quarto posto in classifica. Nelle ultime ore sarebbe scoppiato un vero e proprio “caso” nella compagine di Gasperini, che da pochi giorni è stata costretta a dire addio alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo quanto riferito da “Il Corriere di Bergamo“, infatti, a chiedere la cessione sarebbe stato Luis Muriel, evidentemente non contento del minutaggio a lui riservato dal tecnico dei bergamaschi, che anche in questa stagione ne sta centellinando l’utilizzo. Al centro di molte voci di mercato già la scorsa estate, la maggior parte delle quali lo accostavano alla Juventus, l’addio del colombiano potrebbe dunque catalizzare l’attenzione mediatica nei prossimi giorni, proprio nel momento in cui Zapata e compagni saranno impegnati in un vero e proprio tour de force in campionato.

Calciomercato Roma, Muriel ha chiesto la cessione: prezzo fissato

Il prezzo per l’acquisto del funambolico attaccante colombiano, legato all’Atalanta da un contratto in scadenza nel 2023, si aggira sui 20 milioni di euro: in questa prima parte di stagione, è stato falcidiato da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per diverse settimane, motivo per il quale, unitamente alla folta concorrenza, ha messo a referto soltanto 3 reti e 4 assist, in 14 presenze complessive. Da non trascurare il fatto che il 18 dicembre è in programma Atalanta-Roma che, stando così le cose, potrebbe rivelarsi un turning point di fondamentale importanza per la compagine di José Mourinho, per provare a rosicchiare punti preziosi.