Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Colpo immediato dalla Juventus

Calciomercato Roma, a poche settimane dall’inizio della campagna acquisti invernale diventano sempre più insistenti le voci circa le future mosse di Pinto e colleghi.

Questi ultimi sono chiamati ad acuire il livello di una squadra che fin qui ha reso molto meno rispetto alle aspettative e che è necessariamente chiamata a invertire la tendenza di questa prima parentesi stagionale. Molto dipenderà, al netto della bravura del mister, anche dalle future mosse calibrate ai piani alti di Trigoria.

Come evidenziato dalle dichiarazioni di Pinto diverse settimane fa e memori di quanto più volte sottolineato dallo stesso Mourinho sin dal suo arrivo, bisognerà cercare di rinforzare la rosa in modo intelligente e, soprattutto, sostenibile. La finalità è quella di catalizzare un progetto lungo quanto solido, fatto di investimenti calibrati e acquisti mirati.

Ciò spiega il motivo per il quale, già dopo Natale, il gm ex Benfica proverà ad accontentare i rimasti insoddisfatti aneliti del suo connazionale e intervenire laddove lo Special One abbia richiesto rinforzi tempestivi. La regione più interessata continua ad essere quella mediana ma, al netto anche delle prossime mosse in uscita, non sono da escludersi colpi anche in altri reparti.

Uno di questi potrebbe essere quello offensivo. A inizio stagione, questo figurava come quello più attrezzato ma, per ora, la poca incisività di Zaniolo e la discontinuità di Abraham e Mkhitaryan non hanno apportato quel contributo preliminarmente atteso.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Giallorossi su Morata”

Proprio per quanto suddetto, non dovrebbe sorprendere la notizia giunta in queste ore dalla Spagna ma che potrebbe essere accolta con stupore e, forse, entusiasmo. Stando a quanto riferito da TodoFichajes, infatti, José Mourinho avrebbe individuato in Alvaro Morata il giusto elemento per acuire le risorse di un reparto che, con ogni probabilità, potrebbe essere a breve orfano di Mayoral.

La fonte iberica ha evidenziato come la volontà della Juventus sia quella di ingaggiare Vlahovic a gennaio e che, al contempo, Simeone non si è detto disposto a riabbracciare Alvaro, attualmente ancora in prestito dall’Atletico Madrid. A Trigoria il piano sembra essere quello di un “loan” a gennaio, con riscatto fissato la prossima estate. La volontà, infine, della moglie Alice di restare in Italia potrebbe contribuire a rendere fattibile un colpo che, per ora, sembra meno utopistico del previsto ma comunque difficile. Seguiranno aggiornamenti.