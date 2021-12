Calciomercato Roma, prestazione deludente | A gennaio cambia tutto

La Roma potrebbe aver individuato un nuovo obiettivo per il calciomercato di gennaio. Ecco cosa potrebbe cambiare in queste settimane.

Una delle parole chiave utilizzate da José Mourinho in questi primi mesi sulla panchina della Roma è “tempo”. L’allenatore portoghese, sin dal suo arrivo nel maggio scorso, ha ripetuto in più occasioni come l’obiettivo della Roma sia portare avanti una crescita costante nel prossimo triennio. Questo è l’orizzonte temporale che il tecnico, la società e la proprietà hanno fissato per raggiungere obiettivi importanti.

Una crescita che sarà quindi graduale, e che dovrà passare tanto dal lavoro in campo di Mourinho quanto da quello alla scrivania di Pinto e della dirigenza. Sessione dopo sessione il calciomercato dovrà essere lo strumento attraverso il quale rendere il club più forte sia dal punto di vista economico che da quello tecnico. Mourinho l’ha ribadito anche nella conferenza stampa di oggi: il primo obiettivo è rendere più equilibrata la rosa a sua disposizione.

Calciomercato Roma, ecco un altro obiettivo | Prestito possibile

Troppa, secondo l’allenatore, la differenza tra il gruppo di titolari e le riserve che dovrebbero sostituirli. Un ritornello su cui Mourinho insiste da tempo e che, in più di un’occasione, si è dimostrato non troppo distante dalla realtà. Senza tornare ad evocare l’imbarcata subita nella gara di andata contro il Bodo, in diverse occasioni i rincalzi hanno evidenziato una differenza di qualità troppo ampia rispetto alle prime scelte. E se questo gap era apparso evidente sin dalle prime settimane in alcune zone di campo – difesa e centrocampo su tutte – ora pare emergere una nuova necessità che la Roma dovrà colmare sul mercato.

Ci riferiamo alla possibilità di acquistare un secondo portiere capace di dare maggiori garanzie rispetto a Fuzato. Nonostante Mourinho abbia sempre speso parole di fiducia nei confronti dell’estremo difensore, nell’unica presenza stagionale, giovedì in Bulgaria, Fuzato ha evidenziato più di un’incertezza. E se è vero che Rui Patricio dà ampie garanzie, è altrettanto certo che la Roma non possa correre il rischio, in caso di assenza del portoghese, di schierare un portiere non all’altezza. Per Fuzato, quindi, potrebbe tornare attuale l’ipotesi di un prestito, con la Roma pronta a cercare un profilo di maggiore esperienza sul mercato. In questo senso potrebbe tornare attuale la candidatura di Dominik Livakovic.