Roma, rivoluzione Mou | Nuove risorse per lo Special One

Roma, i giallorossi sono attesi dalla sfida di domani sera contro lo Spezia davanti al proprio pubblico. Fondamentale ritrovare la strada dei tre punti. Mou, intanto, prepara una piccola rivoluzione.

Vigilia di Serie A in casa Roma. I risultati della diciassettesima giornata non ammettono errori. Nel posticipo dell’Olimpico, contro lo Spezia di Thiago Motta, i giallorossi sono obbligati alla vittoria. Cancellare il doppio stop in campionato ed approfittare dei passi falsi delle avversarie dirette sono la missione di Mou. Il tecnico portoghese è deciso ad andare avanti con le sue scelte.

Dopo il passo falso di Milan e Juventus, infatti, anche Lazio e Napoli si sono fermate. I primi hanno perso in rimonta contro il Sassuolo mentre gli uomini di Spalletti si sono dovuti arrendere ai toscani dell’Empoli, che hanno espugnato il Maradona grazie al gol di Cutrone. Senza guardare troppo nel recinto altrui e, concentrandoci unicamente sullo scacchiere dello Special One, sono da riportare interessanti aggiornamenti in vista della gara di domani.

L’incontro con i Liguri non sarà dei più semplici, soprattutto se si rimembrano le non poche ostilità incontrate lo scorso anno contro i ragazzi all’epoca allenati da Italiano. La conduzione di Thiago Motta, fin qui, è stata altalenante ma servirà grande attenzione e pragmatismo contro una realtà che ha grande urgenza di punti salvezza.

Roma, Mourinho ha deciso: rivoluzione avviata a partire da domani

Che la squadra sia in un momento di difficoltà è sotto l’occhio di tutti. A lenire i dissapori succedanei alla sfida con l’Inter ha contribuito il primato del girone, agguantato giovedì grazie alla vittoria esterna contro il Cska Sofia. Tornando allo Spezia, le non poche e su citate complicanze dei 90 minuti di domani, lunedì 13 dicembre, sono da ricercarsi anche nelle plurime assenze cui Mourinho sarà costretto a far fronte nelle prossime settimane.

Ciò spiega il motivo per il quale, memore anche dei buoni segnali arrivati nel recente periodo, contro Stelec e colleghi, il portoghese potrebbe optare per una piccola rivoluzione, frutto soprattutto dell’esigenza ma potenzialmente non poco pregna di conseguenze. Stando a quanto riferito rispettivamente da “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, con ogni probabilità domani si potrebbe assistere alla titolarità di Bove e Felix.

Il centrocampista, che ha sciorinato da tempo il suo talento in Primavera, viene da una buona prestazione in Conference. Afena è invece pronto a riprendere quella bellissima favola iniziata a Cagliari e proseguita ancora più felicemente a Genova ma che necessita ancora di tante pagine da scrivere. Per un lieto fine personale e collettivo.