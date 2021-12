Roma-Spezia, le probabili formazioni | Le ultime su Mayoral

Roma-Spezia, il monday night chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A e rappresenterà un impegno tutt’altro che scontato per i giallorossi.

Contro i liguri, infatti, l’anno scorso la rosa di Fonseca ha vissuto plurime difficoltà. A partire dal pareggio in rimonta nell’ultima giornata di campionato, passando per la rocambolesca vittoria interna all’ultimo minuto con gol di Pellegrini sotto una tristemente vuota Curva Sud.

In quegli stessi giorni, in cui la permanenza di Fonseca nella Capitale era aggrappata ad una più che flebile speranza, l’incrinatura dei rapporti tra il mister portoghese e Edin Dzeko raggiunse l’acme. Fu proprio la gara di Coppa Italia a causare la nota lite interna tra i due, catalisi, forse, di un trasferimento al fotofinish ma di certo non inaspettato quest’estate.

Senza rimuginare troppo sul passato ed evitando di rievocare anche l’infausta quanto infelice gaffe legata ai cambi in questa stessa gara, riportiamo di seguito quelle che potrebbero essere le possibili scelte dei due allenatori. Se i giallorossi hanno provato a mettere alle spalle lo scacco per 0-3 contro l’Inter della scorsa settimana, va sottolineato il momento non brillantissimo di Tiago Motta.

Nzola e colleghi figurano infatti al 17 posto e hanno a dir poco accusato la sortita di mister Italiano, rivelazione della scorsa stagione, come evidenziato anche dal percorso intrapreso con la Fiorentina.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, scoppia il caso prima del big match | Ha chiesto la cessione

Roma-Spezia, le probabili formazioni: Mayoral titolare?

Al netto delle assenze per infortunio di El-Shaarawy, Pellegrini e Spinazzola, memori anche delle squalifiche di Zaniolo e Mancini, riportiamo le possibili scelte di Mourinho e Thiago Motta. Ancora da sciogliere i dubbi su Borja Mayoral che, dopo una prima parentesi totalmente anonima, viste anche le plurime indisponibilità, potrebbe ottenere la seconda casacca da titolare consecutiva.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Borja Mayoral, Abraham. All. Mourinho.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. All. Thiago Motta.