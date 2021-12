Roma-Spezia, le formazioni ufficiali | La decisione su Mayoral

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il fischio d’inizio di Roma-Spezia. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali, ecco le scelte di Mourinho.

Posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico la Roma ospita lo Spezia di Thiago Motta. Fondamentale ritrovare la vittoria per i ragazzi di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha assoluto bisogno di ritrovare la vittoria in campionato. Ecco la decisione su Borja Mayoral.

Gara assolutamente da non fallire per la Roma di Mourinho. I giallorossi alle ore 20:45 affronteranno lo Spezia guidato da Thiago Motta. Padroni di casa reduci dalla vittoria, seppur col brivido, sul campo del CSKA Sofia. Vittoria preziosa per l’undici giallorosso, la vetta del girone ha evitato il turno dei sedicesimi di finale in Conference League. Tra i protagonisti assoluti della gara Borja Mayoral, la prestazione dello spagnolo è stata decisiva per raggiungere la vittoria. Tutte le attenzioni sono su di lui ora che sembra aver soverchiato le gerarchie dell’attacco giallorosso. Ecco la decisione ufficiale di Mourinho, comunicate le formazioni della gara.

Leggi anche: Calciomercato Roma, il doppio indizio di Mourinho per gennaio – VIDEO

Roma-Spezia, formazioni ufficiali | La scelta di Mou

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici, Mourinho affronterà Thiago Motta. Un rapporto speciale lega i due, come sottolineato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia. La Roma cerca con forza i tre punti, necessario cancellare le due ultime sconfitte in campionato. Gara da non fallire anche per aprofittare dei passi falsi delle dirette avversarie, leggasi Juve e Lazio. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Mourinho conferma fiducia dal primo minuto all’attaccante spagnolo, sarà ancora una volta Abraham-Mayoral in attacco.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Vina, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Karsdorp; Abraham, Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Darboe, Bove, Zalewski, Felix, Shomurodov.



Allenatore: Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Erlic, Amian, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Strelec, Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Kiwior, Hristov, Colley, S.Bastoni, Ferrer, Sher, Agudelo, Nguiamba, Verde, Bertol.

Allenatore: Thiago Motta.

SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Prontera di Bologna

GUARDALINEE: Passeri e Costanzo

QUARTO UOMO: G. Miele

VAR: Mazzoleni

AVAR: L. Rossi