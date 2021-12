Calciomercato Roma, via a gennaio | Pinto lo cede in prestito

Calciomercato Roma, Pinto lo cederà a gennaio anche in prestito. Il general manager giallorosso non opporrà nessuna resistenza alla partenza

Non farà nessun tipo di opposizione la Roma. Anzi, non vede l’ora di cederlo: anche per risparmiare quell’ingaggio di 2 milioni di euro, sicuramente importante, che viene dato al calciatore ogni anno. Soprattutto per rimanere in panchina a guardare, visto che per Mou è un rincalzo ed è stato scavalcato anche da Bove.

Si sapeva, e si sa ancora, che Diawara è sicuramente uno di quegli elementi in uscita. E a quanto pare la situazione potrebbe prendere una piega importante molto presto. Almeno secondo quanto riportato da Il Romanista. Sì, perché secondo il portale, sarebbe tornato di moda l’interesse di un club di Bundesliga: precisamente dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Roma, Diawara via a gennaio

Il club tedesco lo aveva cercato anche la scorsa estate, ma l’operazione non era andata a buon fine. Cederlo per soldi, in questo momento, sembra proprio da escludere. Ma per risparmiare come detto qualcosa sull’ingaggio. Pinto non si opporrebbe in nessun modo a un possibile addio in prestito con diritto di riscatto. Anche per fare spazio a quel centrocampista che, vuoi o non vuoi, il general manager portoghese deve regalare allo Special One.

Insomma, un primo esubero al momento sembra aver trovato una sistemazione. Si attende, adesso, di capire anche la possibile destinazione di Villar, che è cercato dalla Spagna: su di lui c’è soprattutto il Valencia. Ma anche il Betis potrebbe tentare il colpo. Due partenze che si potrebbero materializzare nelle prossime settimane e che farebbero felice sia Pinto che Mou.