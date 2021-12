Roma, adesso è ufficiale. Josè Mourinho non potrà averlo a disposizione per i due prossimi impegni di campionato. Gli ultimi aggiornamenti.

I 180 minuti contro Atalanta e Sampdoria chioseranno l’anno solare, caratterizzato da numerosi saliscendi a partire già dallìetà di Fonseca e non del tutto rientrati sotto la nuova gestione.

I tre punti ottenuti con lo Spezia sembrano poter apportare fiducia e vigore ad una rosa apparsa spenta e intimorita nell’ultimo mese e mezzo.Al netto delle due vittorie con Genoa e Torino, Abraham e colleghi venivano dagli scacchi contro Bologna e Inter, da archiviare quanto prima.

E intanto, mentre Pinto dovrà essere bravo a muoversi sul mercato nelle prossime settimane, a Trigoria José e i suoi adepti hanno l’imperativo di chiudere nel migliore dei modi il 2021, nella speranza di poter iniziare il nuovo anno con un piglio diverso e, perché no, qualche aiuto da parte dei Friedkin e del gm.

Restando però al campo, evidenziamo un importante aggiornamento.

Roma, Bryan Reynolds salterà i due prossimi impegni: svelato il motivo

Ai due su citati impegni non prenderà parte Bryan Reynolds, laterale americano ex Dallas finito da tempo ai margini della squadra e ben lungi dall’essere un elemento importante della rosa. La sua assenza, che a breve potrebbe divenire permanente per vicende di mercato, sarà anticipata nei prossimi impegni dei giallorossi. Il terzino ha risposto alla chiamata del ct della nazionale statunitense, Gregg Berhalter. La Nazionale a stelle e strisce sta svolgendo un stage in preparazione ai prossimi impegni di gennaio. Reynolds si sta allenando con la selezione statunitense in California, nello stadio dei Los Angeles Galaxy. Un addio ormai consumato quello tra il terzino e la Roma, anticipato anche dai tempi. Resta da stabilire solo la destinazione in vista di gennaio, la formula della cessione sarà quasi obbligatoriamente in prestito. Ancora da capire se il terzino preferisca un ritonro in patria, oppure un’esperienza nella Serie B italiana.