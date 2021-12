Atalanta-Roma, ufficiale: ecco il report su Smalling e Zaniolo

Atalanta-Roma, questi gli ultimi aggiornamenti da riportare circa la condizione di diversi giallorossi a pochi giorni dalla complicata gara con gli orobici.

Negli ultimi anni, la trasferta di Bergamo ha rappresentato uno degli scogli più importanti per i capitolini. Basti pensare alle rimonte subite, alle polemiche in albergo nate tra Totti e Spalletti per la famosa “partita a carte” o, ancora, agli infausti esiti delle ultime due stagioni.

Il fascino della gara, al netto dell’importanza delle due squadre e dal valore che assumerà per la classifica, è acuito anche dai diversi intrecci di mercato delle scorse stagioni. Si pensi all’approdo di Mancini e Ibanez, divenuti nel tempo due colonne per la retroguardia capitolina. Non si trascuri poi la trattativa non andata in porto per Karsdorp o, ancora, alla presenza di Zappacosta tra le fila dell’Atalanta che, dopo un impatto a dir poco negativo nella Capitale, si sta pian piano riscoprendo dopo anni non proprio felicissimi.

Infine, si segnali l’esplosione di uno dei giocatori più importanti della Roma, Leonardo Spinazzola, proprio tra le fila nerazzurre, per quanto il suo approdo abbia interessato un intreccio con la Juventus. Senza pensare troppo al passato, riportiamo intanto gli ultimi aggiornamenti relativi alla gara di sabato prossimo.

Atalanta-Roma, le ultime da Trigoria su Zaniolo e Smalling

Parlare già delle formazioni sarebbe indubbiamente prematuro ma è giusto raccontarvi degli ultimi aggiornamenti relativi a Nicolò Zaniolo e Chris Smalling. Il primo aveva riportato un affaticamento muscolare giovedì scorso mentre l’ex United ha abbandonato il campo anzitempo durante la gara con lo Spezia a causa di una problematica che sembrava poter essere preoccupante.

Stando alle ultime notizie giunte da Trigoria, però, la presenza di entrambi per affrontare la corazzata di Gasperini non dovrebbe essere in dubbio. Sia Chris c che Nicolò si sono infatti allenati in gruppo. Restano invece fuori Carles Perez, El Shaarawy, Spinazzola e Pellegrini.