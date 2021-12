Calciomercato Roma, acquisto UFFICIALE | Arriva Haavi

Calciomercato Roma, è arrivata in mattinata l’ufficialità circa il nuovo acquisto dei giallorossi.

Se queste settimane rappresentano per molti lavoratori quelle dell’avvicinarsi di un piccolo congedo dagli impegni lavorativi, tutt’altro valore assumono per determinate categorie, plurime delle quali appartenenti al mondo del calcio.

Basti pensare alle copiose attività che attendono il gm capitolino, Tiago Pinto. Il portoghese, come tanti altri suoi colleghi, è alle prese con l’avvicinarsi della campagna acquisti invernale. Se si pensa al trattamento riservato da Mourinho a diversi giocatori fin qui e, al contempo, alle non poco esplicite dichiarazioni dello Special One, emerge chiaramente la grande impellenza di qualche intervento.

La direzione che sembrano voler seguire a Trigoria è quella di un modus operandi oculato e attento ma, non per questo, statico. E mentre diversi armadietti del centro sportivo sono destinati a svuotarsi, bisogna anche aggiungere che nelle prossime settimane si potrebbero registrare diversi approdi.

A centrocampo, dopo le difficoltà e le numerose indiscrezioni emerse dalla fumata grigia per Xhaka in poi, si è finalmente arrivati, pare, ad un punto di svolta. Altre operazioni interesseranno anche altri reparti, a partire dalla corsia destra difensiva dove il da tempo riscoperto Rick Karsdrop manca di un alter ego. E intanto, da qualche ora, non è passata inosservata l‘ufficialità annunciata dallo stesso club giallorosso sui propri canali.

Calciomercato Roma, acquisto ufficiale per la Serie A femminile: arriva Emilie Haavi

Il club ha infatti annunciato l’ingaggio di Emilie Haavi, prossimo rinforzo della squadra femminile di Alessandro Spugna. La ventinovenne norvegese, eletta come miglior calciatrice dello scorso anno, ha vinto in carriera 9 scudetti e 7 campionati e si è subito detta entusiasta di questo nuovo progetto e di essere approdata nel calcio italiano, migliorato molto a sua detta.

Ex Roa e LSK Kvinner vanta più di 150 gol e ha concluso l’ultimo campionato con 13 marcature. Tutt’altro che modesta, poi, la sua esperienza con la casacca della Nazionale, con la quale ha partecipato a tre Mondiali e due Europei, per un totale di 90 gare e 13 gol. Un acquisto non banale, insomma. E chissà che a breve anche Pinto non possa seguire la stessa strada anche per accontentare José.